“No te olvido, paloma”: “El Patrón” le lleva flores a Lety, mamá de Mildred

Después del fallecimiento de la pequeña Mildred, a causa de cáncer, el apoyo para la familia de la menor no ha dejado de fluir y en este caso se unió el conocido influencer “El Patrón”, quien llevó un obsequio a la madre de la niña.

En un video compartid en redes sociales, la celebridad de internet viste pantalones de mezclilla, camisa roja, lentes oscuros y sombrero, carga un ramo de rosas buchón, mientras canta el tema “Vuela libre, paloma” del grupo Maná.

“Tú eres mi ángel de la guarda, que me cuida, que me aguarda, que está dentro de mí. No te olvido, paloma”, menciona “El Patrón”, a la vez que mueve el ramo buchón y después se lo entrega a Lety, la mamá de Mildred, quien está de pie afuera de su casa en el Estado de México.

“Señorita Lety: Aquí ‘La Patrona’ me mandó enviarle este detallito por ser una mamá incondicional, por ser una guerrera junto con ella”, declaró el influencer.

Cabe recordar que Mildred también era una admiradora de “El Patrón”, y en pleno hospital el influencer acudió a obsequiarle unas flores tal como era su sueño.

Mientras lloraba y sostenía el enorme ramo de rosas, Lety recibió otra sorpresa del popular personaje en redes sociales. Y es que mencionó que “La Patrona”, en referencia a Mildred, le dijo que le “diera estos 20 mil pesos para cualquier gasto que tenga”.

¿Qué pasó con Mildred?

Mildred recibió un diagnóstico de leucemia cuando ella apenas tenía un año y cinco meses de edad. Cuando tenía cuatro años, pensó que había superado este padecimiento, pero tuvo una recaída.

Incluso compartía videos donde bailaba y los publicaba en redes sociales. La menor le gustaba escuchar música y comer espagueti.

Hace unas semanas, la niña cumplió 10 años de edad y falleció en el Hospital Pediátrico Moctezuma, donde era atendida, el pasado 12 de marzo de 2024.