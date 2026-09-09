¡Primera probadita de frío en México! Conagua alerta a 4 estados por temperaturas de hasta 0 grados

¿Listos para la primer probadita de frío? La Comisión Nacional del Agua, Conagua, y el Servicio Meteorológico Nacional lanzaron una alerta este miércoles 9 de septiembre por bajas temperaturas en cuatro estados de la República Mexicana.

El aviso indicó que habrá temperaturas de hasta 0 grados, además de lluvias en algunos puntos de México.

¿Cuándo es el primer frente frío y dónde hay alerta por bajas temperaturas?

¿En qué estados bajará el termómetro de 0 a 5 grados?

Las madrugadas se van a poner heladas en zonas montañosas y elevadas. Según el pronóstico de la Conagua de este miércoles, los estados marcados con alerta por temperaturas mínimas de 0 a 5 °C son los siguientes:



Durango , zonas altas.

, zonas altas. Estado de México , zonas altas.

, zonas altas. Tlaxcala , zonas altas.

, zonas altas. Puebla, zonas altas.

¿Dónde va a llover fuerte hoy?

A la par de las bajas temperaturas y ambiente frío en las mañanas, las lluvias no van a parar en gran parte de México.

Los reportes del clima dicen que van a caer lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero.

En otra parte del país, en la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Coahuila se esperan solo intervalos de chubascos ligeros.

🥶 #Temperaturas mínimas previstas para este miércoles, 9 de septiembre, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/2rhuhsXoPD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 9, 2026

¿Cuándo llega el primer frente frío a México?

La temporada oficial de frentes fríos abarca desde septiembre de 2026 hasta mayo de 2027.

Los primeros frentes fríos comienzan a entrar durante este mes patrio de septiembre, marcando la transición hacia el otoño y trayendo los primeros descensos de temperatura en el norte y centro del país.

¿Cuántos frentes fríos habrá en septiembre?

Para el mes de septiembre se tiene contemplada la llegada de 3 frentes fríos. Estos sistemas forman parte de los 56 frentes fríos previstos en total para toda la temporada 2026-2027 en la República Mexicana.

¿Cuáles serán los meses con más frentes fríos?

Aunque septiembre arranca apenas con tres frentes fríos, la actividad aumentará conforme avance el año 2026.

Los meses que registrarán la mayor cantidad de frentes fríos serán diciembre de 2026 con 9, seguido de enero de 2027 con 8 y noviembre con 8 sistemas pronosticados.