Evacuan al primer ministro de Japón tras explosión en Wakayama

Este sábado, se oyó un fuerte estallido justo antes de que el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, comenzara su discurso de campaña en un puerto en la ciudad de Wakayama. Debido a la explosión, el mandatario tuvo que ser evacuado. El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la hora local (2:50 de la madrugada GMT). Las autoridades arrestaron al presunto responsable.

Las imágenes de video mostraron a las personas que se habían reunido en la escena corriendo en busca de refugio, mientras que un hombre fue sometido por varios otros que parecían ser policías en la escena. Una publicación de Twitter también mostró que las personas escapaban de la escena.

El primer ministro Fumio Kishida, que se encontraba en la ciudad para dar un discurso de apoyo a un candidato del Partido Liberal Democrático para las elecciones parciales previstas para finales de este mes, salió ileso del lugar tras el incidente, que tuvo lugar mientras hablaba con un candidato del Partido Liberal.

El incidente se produce nueve meses después del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, quien recibió un disparo con un arma casera mientras hacía campaña por el Partido Liberal Democrático en julio en la prefectura de Nara.

Atentado contra exprimer ministro Shinzo Abe

En Japón, los discursos políticos a pie de calle son comunes debido a la baja tasa de criminalidad del país. Sin embargo, en julio pasado, el exprimer ministro japonés, Shinzo Abe, fue asesinado mientras daba un discurso electoral en la ciudad de Nara, tras ser disparado por la espalda con un arma de fuego de fabricación casera.

En julio del año pasado, Shinzo Abe, quien había sido primer ministro de Japón, estaba haciendo campaña política para apoyar la reelección de un miembro de la Cámara Alta del Parlamento japonés. Según testigos presenciales, un hombre portando lo que parecía ser un arma grande le disparó dos veces desde atrás.

Los agentes de seguridad lograron someter al sospechoso y lo detuvieron, mientras que Abe fue llevado de emergencia al hospital más cercano. Allí, se descubrió que estaba sufriendo una hemorragia interna y se le administraron transfusiones de sangre para intentar salvarlo. Sin embargo, cuatro horas después, el hospital anunció su fallecimiento.

Responsable del ataque al exprimer ministro Shinzo Abe

Tetsuya Yamagami, de 41 años, admitió haber disparado a Abe, en su momento dijo a los investigadores que inicialmente tenía la intención de matar a Abe usando explosivos, según la emisora ​​pública japonesa NHK.