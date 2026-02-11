Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¿Cuándo y a qué hora será el Primer Simulacro Metropolitano 2026?

El Primer Simulacro Metropolitano 2026 pondrá a prueba protocolos, alertas y capacidad de respuesta ante un escenario de riesgo sísmico en la capital y Edomex.

Bombero con uniforme negro y franjas reflejantes sostiene un casco rojo de protección en la mano.
La hipótesis plantea un sismo con epicentro al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca | Freepik
Notas,
Salud y Educación

Escrito por:  Viridiana Castillo

La coordinación entre autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México se prepara para el Primer Simulacro Metropolitano 2026 , un ejercicio de protección civil que busca poner a prueba la capacidad de respuesta ante una emergencia de gran escala.

El planteamiento del ejercicio contempla la activación de protocolos institucionales, evaluación de daños y participación ciudadana, en un contexto metropolitano donde millones de personas se desplazan diariamente entre ambas entidades.

De acuerdo con la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa , este ejercicio permitirá reforzar la cultura de prevención y medir los tiempos de reacción tanto de autoridades como de la población.

¿Cuándo y a qué hora será el Primer Simulacro Metropolitano 2026?

El Primer Simulacro Metropolitano 2026 será el miércoles 18 de febrero a las 11:00 de la mañana. La coordinación incluye a la Ciudad de México y al Estado de México, con el objetivo de ensayar una respuesta conjunta ante un escenario sísmico.

Myriam Urzúa explicó que este ejercicio busca reforzar la cultura de prevención y autoprotección, además de medir tiempos de reacción de la población ante el alertamiento.

Hipótesis: sismo 7.2 con epicentro en Oaxaca

La hipótesis del Primer Simulacro Metropolitano 2026 plantea un sismo magnitud 7.2, con epicentro al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y una percepción esperada fuerte en zona lacustre y de transición de la capital, y moderada hacia el poniente del Valle de México.

Este tipo de hipótesis permite poner a prueba protocolos institucionales y acciones de autoprotección, sin que se trate de un evento real.

Alerta sísmica: altavoces del C5 y aviso en celulares

La Alerta Sísmica se activará en punto de las 11:00 horas y se difundirá en la Ciudad de México mediante 13 mil 992 altavoces en postes, además de receptores en inmuebles y otros canales con el servicio.

En la conferencia también se informó que el alertamiento en celulares se hará vía cell broadcast, que depende de que el equipo tenga cobertura de red, y se planteó como un complemento (no sustituto) de la alerta en vía pública.

¿Qué hará el gobierno durante el simulacro?

Según lo explicado por Myriam Urzúa, una vez iniciada la alerta se activarán los protocolos del Plan de Emergencia Sísmica, con una evaluación inicial mediante cámaras del C5 y sobrevuelos de helicópteros, además del despliegue de una estructura de coordinación que va desde un comité central hasta niveles territoriales.

Por parte del Estado de México , el representante de Protección Civil explicó que se instalará su comité de atención a emergencias y que el ejercicio se extenderá a todo el estado, no solo a la zona metropolitana, para fortalecer prevención y capacidades operativas.

Registro para participar en el Primer Simulacro Metropolitano

Autoridades llamaron a registrar inmuebles públicos y privados para participar en el Primer Simulacro Metropolitano 2026. El registro se mantendrá habilitado hasta la noche previa al ejercicio.

Plataforma de registro: https://www.atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026/

Tags relacionados
CDMX De utilidad y ayuda

Nota