La coordinación entre autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México se prepara para el Primer Simulacro Metropolitano 2026 , un ejercicio de protección civil que busca poner a prueba la capacidad de respuesta ante una emergencia de gran escala.

El planteamiento del ejercicio contempla la activación de protocolos institucionales, evaluación de daños y participación ciudadana, en un contexto metropolitano donde millones de personas se desplazan diariamente entre ambas entidades.

De acuerdo con la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa , este ejercicio permitirá reforzar la cultura de prevención y medir los tiempos de reacción tanto de autoridades como de la población.

Durante la conferencia de prensa sobre el Primer Simulacro por Sismo Ciudad de México - Estado de México 2026, la titular de la SGIRPC_CDMX, Myriam Urzúa, instó a la población a participar en este ejercicio hipotético para reforzar la cultura de la prevención.



Señaló que…

¿Cuándo y a qué hora será el Primer Simulacro Metropolitano 2026?

El Primer Simulacro Metropolitano 2026 será el miércoles 18 de febrero a las 11:00 de la mañana. La coordinación incluye a la Ciudad de México y al Estado de México, con el objetivo de ensayar una respuesta conjunta ante un escenario sísmico.

Myriam Urzúa explicó que este ejercicio busca reforzar la cultura de prevención y autoprotección, además de medir tiempos de reacción de la población ante el alertamiento.

El próximo 18 de febrero participa en el "Primer Simulacro por Sismo Ciudad de México - Estado de México 2026". Atiende las siguientes recomendaciones para reforzar los protocolos de protección civil y no olvides incluir a los animales de compañía. Registra tu casa,…



🔗 Registra tu casa,… pic.twitter.com/4rQ75xszgG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 10, 2026

Hipótesis: sismo 7.2 con epicentro en Oaxaca

La hipótesis del Primer Simulacro Metropolitano 2026 plantea un sismo magnitud 7.2, con epicentro al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y una percepción esperada fuerte en zona lacustre y de transición de la capital, y moderada hacia el poniente del Valle de México.

Este tipo de hipótesis permite poner a prueba protocolos institucionales y acciones de autoprotección, sin que se trate de un evento real .

Un sismo puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo importante es que te prepares, te actives e identifiques las zonas de menor riesgo y las rutas de evacuación donde te encuentres. Descarga gratis la "Guía para saber qué hacer en caso de sismo":



👉 Descarga gratis la "Guía para saber qué hacer en caso de sismo":… pic.twitter.com/XkhS4vtreL — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 10, 2026

Alerta sísmica: altavoces del C5 y aviso en celulares

La Alerta Sísmica se activará en punto de las 11:00 horas y se difundirá en la Ciudad de México mediante 13 mil 992 altavoces en postes, además de receptores en inmuebles y otros canales con el servicio.

En la conferencia también se informó que el alertamiento en celulares se hará vía cell broadcast, que depende de que el equipo tenga cobertura de red, y se planteó como un complemento (no sustituto) de la alerta en vía pública.

¡Dale play y conoce nuestros postes!



Recuerda: los STV son los que están equipados para emitir la alerta sísmica.



Ante cualquier emergencia síguenos en nuestras redes sociales



📹… pic.twitter.com/1nZtCYAlwI — C5 CDMX (@C5_CDMX) February 10, 2026

¿Qué hará el gobierno durante el simulacro?

Según lo explicado por Myriam Urzúa, una vez iniciada la alerta se activarán los protocolos del Plan de Emergencia Sísmica, con una evaluación inicial mediante cámaras del C5 y sobrevuelos de helicópteros, además del despliegue de una estructura de coordinación que va desde un comité central hasta niveles territoriales.

Por parte del Estado de México , el representante de Protección Civil explicó que se instalará su comité de atención a emergencias y que el ejercicio se extenderá a todo el estado, no solo a la zona metropolitana, para fortalecer prevención y capacidades operativas.

Atiende las siguientes recomendaciones para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo.



Antes: identifica zonas de menor riesgo y elabora tu "Plan Familiar para la Prevención de Riesgos"

Durante: mantén la calma, evacúa y repliega

Después: verifica el…

Registro para participar en el Primer Simulacro Metropolitano

Autoridades llamaron a registrar inmuebles públicos y privados para participar en el Primer Simulacro Metropolitano 2026. El registro se mantendrá habilitado hasta la noche previa al ejercicio.

Plataforma de registro: https://www.atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026/