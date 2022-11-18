Así será el primer taxi volador que circulará en Estados Unidos

La empresa de aviación Archer presentó este jueves su primer taxi volador, al cual llamaron Maker; el vehículo podría comenzar a circular en el año 2025, por lo menos en Estados Unidos.

Adam Goldstein, fundador y director ejecutivo de Archer, indicó que construyó su primer taxi volador llamado Maker, con el cual volaron en el norte de California para probarlo, después crearon el avión de producción, Midnight.

La compañía indicó que tiene como objetivo certificar a Midnight para finales de 2024, no obstante la Administración federal de Aviación de Estados Unidos todavía está en proceso de elaboración de las reglas de certificación para el taxi volador.

|Reuters

¿Cómo funcionará el taxi volador en Estados Unidos?

El nuevo taxi volador podrá transportar a cuatro pasajeros más el piloto. En primera instancia, está pensado para realizar viajes de distancias cortas que hoy en día debido al tráfico terrestre se alargan durante 60 o 90 minutos, pero que con el nuevo auto se podrían realizar en 10 minutos.

La empresa Archer y United Airlines, anunciaron cuál sería la primera ruta para el taxi volador, el cual viajaría del aeropuerto Internacional Newark Liberty al centro de Nueva York.

El nuevo taxi aéreo utilizaría los helipuertos existentes en Manhattan y costaría alrededor de 6 dólares por pasajero y por kilómetro; menos que el costo de un viaje en helicóptero.

Además, la empresa ya planea nuevas rutas, considerando viajes del aeropuerto a la ciudad de Miami y Los Ángeles.

Una vez certificado, el taxi volador de despegue y aterrizaje vertical competirá en un mercado abarrotado con docenas de otros desarrolladores, como Joby Aviation y Vertical Aerospace, que compiten para renovar el transporte público.

El naciente sector, que está respaldado por pesos pesados de la industria como Toyota y Delta Air Lines, aún enfrenta desafíos importantes relacionados con la certificación, el desarrollo de un sistema de gestión de tráfico aéreo adecuado y mejoras en la tecnología de baterías, entre otros.

