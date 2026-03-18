Accidente mortal en el teleférico de Suiza; cabina se desploma y deja un muerto

Ocurrió un trágico accidente con la cabina de un teleférico en un famoso destino turístico en Suiza, ya que esta se desprendió y rodó por una ladera nevada la mañana de este miércoles 18 de marzo de 2026. El saldo es de una persona muerta.

Tragedia en los Alpes: Cae cabina del teleférico Titlis Express en Engelberg

La góndola del teleférico llamado Titlis Express en la estación de esquí de Engelberg chocó después de la estación intermedia de Trubsee y rodó varias veces. Sólo una persona estaba en el interior, quien resultó con heridas fatales.

Las autoridades locales confirmaron el deceso del pasajero en el lugar del siniestro, aunque su identidad permanece reservada.

Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6 — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026

Testigos y equipos de rescate observaron cómo la estructura se volteaba múltiples veces sobre la nieve, en un terreno montañoso escarpado. Personas salían apresuradamente de la estación de esquí cercana, mientras helicópteros sobrevolaban la zona para asistir en las labores iniciales.

Senad Sakic, vocero de la policía, relató los detalles del siniestro a los reporteros. Describió que recibieron el reporte del choque de la cabina poco después de las 11:00 horas, tiempo local, 4:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Qué causó el desprendimiento de la góndola en la estación Trübsee?

Añadió que la góndola se volteó varias veces. Destacó que las causas del accidente aún no pueden ser reveladas, ya que se trata de una investigación en curso.

“Debido al accidente, las operaciones del teleférico también tuvieron que suspenderse para que las personas pudieran evacuarse de la góndola”, declaró Sakic.

El servicio aéreo de rescate Rega envió un helicóptero al escenario en Engelberg para apoyar las operaciones de emergencia.

🚠 Alpine Tragedy: Fatal Gondola Crash at Swiss Resort

​🚨 BREAKING NEWS: A 61-year-old woman died this Wednesday, March 18, 2026, after a gondola detached from its cable at the Engelberg-Titlis ski resort in Switzerland 🇨🇭. The accident happened around 11:30 AM during severe… pic.twitter.com/3HjWIHKTB7 — MBTT (@matmoovee) March 18, 2026

Fuertes vientos y peritajes: La investigación de la Policía de Nidwalden

La Policía Cantonal de Nidwalden inició investigaciones exhaustivas para determinar las causas exactas del accidente. Especialistas colaboran con la Oficina del Fiscal del Cantón de Nidwalden para examinar el curso del suceso.

Los fuertes vientos que azotaron la montaña ese miércoles complicaron la situación, según reportes iniciales. Operadores del teleférico suspendieron todas las actividades para evacuar a los pasajeros restantes de manera segura.

