Cuba responde a Costa Rica: Miguel Díaz-Canel acusa presión de Estados Unidos tras cierre de embajada

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó la decisión de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana y expulsar a su personal diplomático, al considerar que la medida fue tomada bajo presión del gobierno de Estados Unidos dirigido por Donald Trump.

La postura del gobierno cubano surge luego de que el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, anunciara el rompimiento diplomático parcial y cuestionara la legitimidad del gobierno de Cuba. La cancillería calificó el hecho como un acto inamistoso y alineado con la política de Estados Unidos.

¿Por qué Costa Rica cerró su embajada en Cuba?

El gobierno de Costa Rica argumentó que la decisión responde a las condiciones internas en Cuba, señalando problemas sociales y restricciones que afectan a la población.

Durante un acto público, el presidente Chaves afirmó que su administración no reconoce al gobierno cubano, postura que derivó en el cierre de la embajada y la salida del personal diplomático a partir de abril.

Cuba acusa a Estados Unidos de influir en Costa Rica

El gobierno de Cuba sostuvo que la decisión de Costa Rica no es independiente, sino parte de una estrategia impulsada por Estados Unidos para aislar a la isla en América Latina.

En su posicionamiento, la cancillería cubana recordó que el impacto económico en Cuba ha sido agravado por políticas de Estados Unidos, incluyendo sanciones y restricciones que han afectado el desarrollo interno del país.

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Rechazamos la decisión unilateral del gobierno de #CostaRica, de rebajar el nivel de las relaciones con #Cuba, limitándolas al ámbito consular, sin argumento ni justificación alguna.



Se trata de un acto inamistoso, que responde a evidentes presiones del gobierno de EE.UU, como… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

Escala la tensión diplomática en la región

El conflicto entre Cuba y Costa Rica ocurre en un contexto de mayor presión política en la región, donde Estados Unidos ha endurecido su discurso y acciones hacia la isla.

En semanas recientes, otros países también han tomado medidas diplomáticas contra Cuba, lo que refleja un cambio en el equilibrio regional y en las relaciones exteriores con el país caribeño.

¿Qué sigue en la relación entre Cuba y Costa Rica?

Pese a la tensión, Cuba aseguró que los vínculos históricos con Costa Rica no desaparecerán, al señalar que ambos pueblos mantienen una relación que trasciende decisiones gubernamentales.

Sin embargo, el cierre de la embajada marca un punto de quiebre que podría redefinir la relación bilateral, en un escenario donde Estados Unidos continúa teniendo un papel clave en la dinámica política del continente.