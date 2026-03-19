¿Se aproxima una escalada? Donald Trump evalúa enviar miles de soldados más a Medio Oriente

La guerra con Irán se encuentra en una fase más delicada. Donald Trump evalúa desplegar tropas estadounidenses adicionales en Medio Oriente; un posible guiño de que Washington se prepara para un conflicto más amplio y prolongado.

Desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, la guerra no solo ha sacudido al mercado energético y al Estrecho de Ormuz; también ha golpeado directamente al corazón del poder iraní, con la muerte de figuras de primer nivel de la estructura política, militar y de inteligencia de Teherán.

Mientras Europa se resiste a acompañar a Washington en esta escalada, la Casa Blanca estudia cómo reforzar su presencia militar en la región así como reducir el impacto en el precio del crudo global del cual se benefician sus aliados de Medio Oriente. El contraste es alto: mientras algunos países hablan de contención; Donald Trump, en cambio, analiza subir la apuesta.

Esto implica que Donald Trump quiera mandar más tropas a Medio Oriente

De acuerdo con un análisis de Reuters, Estados Unidos no ve la guerra como una operación cerrada, sino como un conflicto que podría requerir más capacidad de respuesta, protección de rutas estratégicas y presencia militar fija. Donald Trump llegó a decir que el operativo podría ser de alrededor de cuatro semanas.

Los nuevos elementos serían desplegados en buques de asalto anfibio, embarcaciones diseñadas para movilizar tropas, helicópteros y equipo militar cerca de zonas de combate.

En medio de la tensión por el control iraní sobre el Estrecho de Ormuz, el despliegue de este tipo de naves eleva la presión militar y refuerza la idea de que la guerra no se está enfriando.

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El mandatario estadounidense se apresura y también mueve sus fichas en materia energética

Mientras evalúa enviar más tropas a Medio Oriente, el gobierno de Donald Trump también ha comenzado a ajustar su estrategia en otro frente clave: la energía.

Washington amplió exenciones a sanciones sobre Venezuela, lo que abre la puerta a negociaciones e inversiones condicionadas en el sector energético.

Con estas medidas, Estados Unidos busca reducir el riesgo de afectaciones al flujo del petróleo del cual dependen sus aliados en la región

Los golpes de Estados Unidos a la cúpula iraní

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel han matado a varios de los nombres más relevantes del aparato de poder de la República Islámica, desde el líder supremo hasta jefes militares y operadores clave de seguridad nacional.

Estos son los golpes más significativos:



28 de febrero: Alí Jameneí , líder supremo de Irán; Ali Shamkhani, asesor clave en seguridad y política nuclear; Mohammad Pakpour, jefe de la Guardia Revolucionaria; Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa; y Abdolrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas.

, líder supremo de Irán; Ali Shamkhani, asesor clave en seguridad y política nuclear; Mohammad Pakpour, jefe de la Guardia Revolucionaria; Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa; y Abdolrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas. 1 de marzo: 48 comandantes iraníes; cifra difundida por el gobierno de Donald Trump

17 de marzo: es abatido Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y uno de los operadores más experimentados del régimen iraní.

17 de marzo: Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij, pieza central del control interno iraní.

18 de marzo: Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán, otro golpe directo a la estructura de seguridad del país.

Con la cúpula iraní golpeada, tensiones crecientes en el Estrecho de Ormuz y movimientos estratégicos en el mercado energético, el escenario apunta a una fase más compleja.