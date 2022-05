Prisión para ex presidenta interina de Ostuacán por delito electoral

Fue sentenciada a un año y cuatro meses de prisión Aida Aracely “N” por delito electoral. Era presidenta interina de Ostuacán, Chiapas cuando usó patrullas y policías municipales para transportar propaganda electoral de una candidata, durante las campañas electorales del 2021.

¿Dónde está Osctuacán?

Se localiza en los límites de las Montañas del Norte y de la Llanura Costera del Golfo, predominando el relieve montañoso.

Los principales atractivos turísticos son: El Volcán Chichón, La Laguna de la Campana y la Presa Peñitas. Las celebraciones más importantes son: San Pablo, San Miguelito y San Miguel Arcángel.

Chiapas y sus elecciones extraordinarias 2022

El pasado 03 de abril Chiapas realizó elecciones extraordinarias en los municipios de Venustiano Carranza, Siltepec, Emiliano Zapata y El Parral, luego de que en estos municipios se cancelaran el 6 de junio por diferentes motivos.

Éste miércoles El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, entregó las respectivas constancias de mayoría a los ganadores de las elecciones extraordinarias en los municipios de Siltepec, El Parral y Venustiano Carranza.

Sobre Venustiano Carranza, no se instaló aproximadamente el 33 por ciento de las casillas, el IEPC explicó no tiene facultades para anular elecciones, sino que esa facultad corresponde a los tribunales.

En el caso de Siltepec, recibió la constancia Raynau René Morales González, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De El Parral, recibió la constancia de mayoría, Elvira del Carmen Castañeda y de Venustiano Carranza, José Luis Avendaño Borraz, ambos de la coalición formada por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena.

Fuentes del IEPC manifestaron que la ganadora de Emiliano Zapata, Marien Alejandra Román Granados, de la misma coalición, no había recibido la constancia hasta esta tarde, debido a que seguían los cómputos.

El INE acordó no instalar casillas en los municipios de Pantelhó y Oxchuc donde prevalecen conflictos políticos y sociales, derivados sus pasadas elecciones de ayuntamientos, mientras que en Tila, pobladores de la comunidad del mismo nombre no permitieron la instalación de algunas casillas, en tanto que Bejucal de Ocampo, municipio con poca población, no tuvo casillas, por lo que los ciudadanos votaron en La Grandeza.