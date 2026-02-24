¡De película! Prófugo es descubierto dentro de un bote de basura en Ohio: VIDEO

¡Escándalo en Ohio! Un intento de fuga poco común terminó de forma inesperada en Huber Heights, donde un trabajador de recolección de basura se convirtió en pieza clave para la captura de un prófugo de la policía, luego de encontrarlo escondido dentro de un bote que sería vaciado en un camión de la basura.

Este incidente ocurrió el lunes 23 de febrero de 2026, cuando el sujeto huyó tras un control de tráfico realizado por agentes locales. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso abandonó su vehículo y escapó a pie, lo que desató un operativo de búsqueda en la zona residencial.

¿Cómo fue descubierto el sospechoso escondido en la basura?

Mientras la policía peinaba el área, un trabajador del servicio de recolección realizaba su ruta habitual. Al acercarse a la parte trasera del camión recolector, notó movimientos sospechosos en el interior del bote de la basura y alertó de inmediato a los oficiales que ya se encontraban cerca.

Un video captado por la cámara de una patrulla, más conocida como dashcam, difundido por la policía este martes, muestra el momento exacto en que el sospechoso salta del contenedor e intenta huir nuevamente, pero es perseguido y finalmente detenido por un agente a pocos metros más adelante.

VIDEO: Sospechoso se esconde en bote basura en Ohio

Las imágenes del arresto no tardaron en circular en redes sociales, generando miles de reacciones por lo insólito del escondite elegido por el prófugo. En tono irónico, el departamento de policía señaló en un comunicado:

“Como si fuera cosa del destino, ‘Oscar the Grouch’, como apodamos al sospechoso, apareció en el lugar y momento exactos”.

La referencia al famoso personaje que vive en un bote de basura subrayó el carácter inusual y casi cómico del arresto, aunque las autoridades aclararon que el sujeto enfrentará cargos por evadir a la policía, además de las faltas originales relacionadas con el control vehicular.

Las autoridades de Ohio destacaron la rápida reacción del trabajador de saneamiento, quien actuó conforme a los protocolos de seguridad y evitó cualquier confrontación directa. Gracias a su aviso oportuno, el operativo concluyó sin personas lesionadas.

El sospechoso fue puesto bajo custodia y trasladado a una cárcel local, donde permanecerá a disposición de un juez; este caso deja una reflexión clara: la colaboración ciudadana puede marcar la diferencia, incluso en las situaciones más inesperadas; ¿te imaginas encontrar a un prófugo en medio de tu jornada laboral?

