Programa espía ataca teléfonos de Apple y Android en Italia: Google

Teléfonos de Apple y Android fueron atacados por el programa espía de una empresa de Italia, reportó Google.

Las herramientas de pirateo informático se utilizaron para espiar a los teléfonos inteligentes en Italia y Kazajistán.

En un informe revelado este jueves (23 de junio de 2022), RCS Lab, con sede en Milán y cuyo sitio web afirma que los organismos policiales europeos son sus clientes, desarrolló herramientas para espiar los mensajes privados y los contactos de los dispositivos seleccionados.

Los hallazgos de Google acerca de RCS Lab, llegan en un momento en que los reguladores europeos y estadunidenses sopesan posibles nuevas normas sobre la venta e importación de cualquier programa espía.

Google:

Estos vendedores están permitiendo la proliferación de peligrosas herramientas de piratería informática y armando a gobiernos que no podrían desarrollar estas capacidades internamente.

RCS Lab señaló que sus productos y servicios cumplen con las normas europeas y ayudan a las fuerzas del orden a investigar delitos.

RCS Lab:

El personal de RCS Lab no está expuesto, ni participa en ninguna actividad realizada por clientes pertinentes.

More great work on commercial surveillance vendors from @Google TAG - @benoitsevens and @_clem1 disrupting campaigns using RCS Lab 🇮🇹 capabilities against 🍎 and 🤖 users in 🇮🇹 and 🇰🇿.https://t.co/QOWKlQD410 — billy leonard (@billyleonard) June 23, 2022

Google alerta sobre software espía de compañía de Italia

Google señaló que había tomado medidas para proteger a los usuarios de su sistema operativo Android y les alertó acerca del software espía.

Cabe señalar que la industria mundial que fabrica programas de espionaje para los gobiernos ha ido creciendo, y cada vez hay más empresas que desarrollan herramientas de interceptación para las organizaciones policiales.

Es por ello que activistas contra la vigilancia les acusan de ayudar a los gobiernos que, en algunos casos, utilizan estas herramientas para violar derechos humanos y civiles luego de espiar Teléfonos de Apple y Android.

El sector ha sido objeto de atención mundial desde que se descubrió en los últimos años que el programa espía Pegasus de la empresa israelí "NSO", había sido utilizado por varios gobiernos para espiar a periodistas, activistas y disidentes.

Aunque la herramienta de RCS Lab no sea tan sigilosa como Pegasus, puede leer mensajes y ver contraseñas, señala Bill Marczak, investigador de seguridad del organismo de vigilancia digital Citizen Lab.

Bill Marczak, investigador de seguridad, Citizen Lab:

Esto demuestra que, aunque estos dispositivos son omnipresentes, aún queda mucho camino por recorrer para protegerlos de estos potentes ataques.

Google is Notifying Android Users Targeted By Hermit Government-Grade Spyware https://t.co/lG0uV8kM7P — Slashdot (@slashdot) June 23, 2022

Compañía con sede en Italia ofrece servicios de "interceptación legal"

En su página web, RCS Lab se describe como un fabricante de tecnologías y servicios de "interceptación legal" que incluyen voz, recogida de datos y "sistemas de seguimiento". Asegura que maneja 10 mil objetivos interceptados todos los días tan sólo en Europa.

Los investigadores de Google descubrieron que RCS Lab había colaborado anteriormente con la controvertida y desaparecida empresa de espionaje italiana, Hacking Team, que había creado un software de vigilancia similar para que los gobiernos extranjeros intervinieran teléfonos inteligentes (Apple y Android), además de computadoras.

Cabe recordar que Hacking Team quebró después de ser víctima de un importante ataque informático en el año 2015 que llevó a la divulgación de numerosos documentos internos.

En algunos casos, Google señala que creía que quienes utilizan el software espía de RCS trabajan con el proveedor de servicios de Internet del objetivo, lo que sugiere que tenían vínculos con actores respaldados por el gobierno, señala Billy Leonard, un investigador senior de Google.