Murió promesa del futbol tras riña después de un partido

Alemania está de luto tras la muerte de un joven promesa del futbol que se encontraba disputando un torneo internacional con su club, el JFC Berlin, institución que confirmó que el menor fue internado tras ser agredido físicamente al terminar el partido, lesiones que causaron su fallecimiento.

Los hechos ocurrieron después de la victoria del JFC Berlín en un partido que no registró incidentes que lamentar. Sin embargo, cuando se disponían a salir de la cancha, los jugadores del equipo francés no quedaron conformes con el resultado y comenzaron a hostigar y agredir a los alemanes.

Entre ellos se encontraba la joven promesa del futbol alemán, la cual en un momento se desplomó tras recibir golpes en la cabeza y cuello. Esta situación generó pánico entre los asistentes que se comunicaron con las autoridades para brindar atención de emergencia a los heridos.

"Se dice que un jugador de 16 años del equipo de fútbol francés golpeó a un jugador de Berlín de 15 años. La víctima luego cayó al suelo y requirió reanimación, los rescatistas, alarmados, llevaron de inmediato al adolescente a un hospital cercano. Los médicos encontraron lesiones cerebrales potencialmente mortales", comunicó la policía de Frankfurt.

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Bei einer Auseinandersetzung im Rahmen eines Fußballturniers wurden einem 15-J. lebensbedrohliche Hirnverletzungen zugefügt.



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Detienen a sujeto que agredió a promesa del futbol alemán

Unas horas después, la Policía confirmó que el joven de 16 años fue arrestado y llevado ante un juez para determinar su situación jurídica. Las autoridades incluso solicitaron la colaboración de los asistentes para que brinden imágenes y videos de los hechos, facilitando así la investigación para sancionar a los involucrados.

"Por respeto a la familia y porque este es un proceso abierto, no estamos comentando públicamente lo que pasó. Entendemos el interés en los detalles y la pregunta sobre la salud del jugador. Por razones de protección de la privacidad, no haremos más comentarios sobre los eventos", expresó por su parte el club JFC Berlín.

La institución, aficionados y jugadores se sumaron a las condolencias y exigieron justicia por esta situación que cobró la vida de la promesa del futbol.