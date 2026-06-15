¿Por qué los jugadores ponen la mano en el corazón durante el himno? La historia detrás del gesto

Antes de un partido internacional, millones observamos a los jugadores colocar la mano sobre el pecho a la altura del corazón cuando se entonan su Himno Nacional. particularmente de selecciones como la de Estados Unidos o Colombia. Este gesto parecería natural, pero su origen está ligado a una controversia surgida durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué significa poner la mano en el corazón durante la entonación del Himno Nacional?

Estados Unidos particularmente coloca su mano en el corazón, al igual que otras selecciones de América Latina como Colombia y Chile. El significado es el patriotismo y respeto que le deben hacia su símbolo nacional.

Sin embargo, no siempre fue este gesto y todo se remonta a la Segunda Guerra Mundial cuando las tropas estadounidenses usaban el conocido "Saludo Bellamy", que acompaña el Juramento de Lealtad a su bandera. Pero hubo controversias por su uso de este saludo y el usado por los militares fascistas de Europa en los años 20 y 30 del siglo XX.

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El "Saludo Bellamy" y la controversia que cambió todo

Fue a partir de diciembre de 1942 cuando se cambió el "Saludo Bellamy" por el de colocar la mano en el pecho que fue adoptada por otros países como símbolo de patriotismo.

En el caso de Colombia, su ley establece escuchar el himno en posición de firmes y con los brazos abajo, por lo que la mano en el pecho no es un requerimiento oficial. En el caso de Estados Unidos, se suele escuchar el himno de pie, aunque hay personas que no cumplen este requisito.

Colocar la mano en el corazón como símbolo de solemnidad no es la única etiqueta usada por las selecciones no solo de futbol, sino de cualquier justa deportiva o competencia internacional. Y en otros países de la región también es común verlos, tales como Paraguay o Chile.

4⃣EL SALUDO BELLAMY

Francis Bellamy (en el retrato de abajo) creó en 1892 un saludo similar al "romano" para el Juramento de Lealtad a la bandera de los EEUU y que empezó a conocerse como el saludo Bellamy. Durante el periodo en que se utilizó con el Juramento de Lealtad, fue… pic.twitter.com/rc6tZfiyQu — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) February 2, 2025

Qué dice la ley sobre el Himno Nacional de México

Algunos otros países, solo escuchan y entonan su Himno Nacional, en el caso de México sí hay un código establecido por una ley que indica que el saludo a la bandera debe hacerse de forma respetuosa y en el caso de los civiles, se debe saludar con la mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo y a la altura del corazón.

Para los hombres, deben hacerse con la cabeza descubierta y al entonarse el Himno Nacional mexicano debe hacerse en posición de firmes, caso contrario a naciones como en Estados Unidos.

El Himno Nacional Mexicano y el proyecto de nación encabezado x l Pdta @Claudiashein me representan por sus valores de identidad, trabajo y compromiso con México. En el fútbol, solamente me representa los colores porque no hay transparencia, hay mucha corrupción en el manejo pic.twitter.com/Byo4AoGSHY — Rosemberg López (@LopezRosemberg) June 8, 2026

¿Conocías esta historia? ¿Cómo se entona el Himno Nacional en tu país?