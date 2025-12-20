¡El clima también anda de posada! Este es el pronóstico para el 20 de diciembre

El clima en México mantiene condiciones de lluvias intensas en el sureste del país debido a la interacción del Frente Frío número 22, canales de baja presión y una vaguada en altura, de acuerdo con el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

Durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche, así como lluvias muy fuertes en regiones de Oaxaca. Estas precipitaciones pueden presentarse con descargas eléctricas y posible granizo.

Las lluvias fuertes a intensas pueden generar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, principalmente en zonas bajas y serranas del sureste.

Lluvias previstas para el sábado 20 de diciembre

Para este sábado, el clima mantiene lluvias y chubascos en el sureste mexicano, aunque el Frente Frío número 22 comienza a desplazarse hacia el oriente del golfo de México.

Pronóstico de lluvias:



Chubascos con lluvias fuertes : Veracruz (región Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sureste).

: (región Olmeca), (noreste), (este y sureste) y (sureste). Intervalos de chubascos : Tabasco , Campeche , Yucatán y zonas de Veracruz .

: , , y zonas de . Lluvias aisladas: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Michoacán.

Clima con viento fuerte y oleaje en el sur y el Golfo

El clima también presenta evento de Norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas, así como oleaje de 1 a 2 metros de altura, condiciones que disminuyen gradualmente durante la tarde.

En costas de Tamaulipas y Veracruz se registran rachas moderadas, mientras que en gran parte del país domina cielo despejado con ambiente frío a muy frío durante la madrugada.

Clima en el Valle de México

En el Valle de México, el clima se mantiene con ambiente frío a fresco por la mañana y muy frío en zonas altas, con bancos de niebla. Por la tarde, se prevé ambiente templado y lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.



CDMX

Toluca: mínima de 0 a 2 grados y máxima de 18 a 20 grados

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 20/12/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.

Clima: temperaturas extremas en el país

Temperaturas máximas:



Hasta 40 grados en costas del Pacífico , como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas .

, como y . De 30 a 35 grados en el norte y sureste del país.

Temperaturas mínimas:



Hasta -10 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango .

y . Heladas en regiones altas del centro y norte del país.

El clima en México sigue bajo vigilancia del Servicio Meteorológico Nacional ante la aproximación de un nuevo frente frío el domingo 21 de diciembre. Para información actualizada, se recomienda seguir los avisos oficiales del SMN y Protección Civil .