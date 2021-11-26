Hombre recibe primera prótesis ocular impresa en 3D en Inglaterra

Un hombre en Inglaterra será el primer paciente en el mundo en recibir una prótesis ocular impresa en 3D, informó el hospital británico Moorfields Eye.

El nosocomio indicó que este jueves, Steve Verze, de 47 años de edad, recibió una prótesis de su ojo izquierdo, la cual es la primera prótesis ocular creada totalmente de forma digital para un paciente.

El Hospital Moorfields Eye explicó, a través de un comunicado, que la prótesis ocular impresa en 3D está diseñada para tener una “definición más clara y una profundidad real de la pupila”.

We're proud to support a world-first in ocular prosthetics: the trial of a digitally created 3D printed eye that will make it quicker & easier for up to 60,000 #NHS patients to receive a new eye, reducing waiting times👉https://t.co/alP8nETMl9@NIHRresearch @Moorfields @UCLeye pic.twitter.com/n5dVU8pM9i — NIHR Moorfields BRC (@MoorfieldsBRC) November 25, 2021

Agregó que otras prótesis oculares consisten en un iris pintado a mano en un disco que posteriormente se coloca en la cuenca del ojo, pero estos diseños evitan que la luz pase a toda la profundidad del ojo.

Además, colocar una prótesis ocular tradicional requiere de un molde de la cuenca del ojo, mientras que con la tecnología de impresión en 3D, la cavidad del ojo se escanea de manera digital y genera una imagen más detallada.

¿Cómo se realiza una prótesis ocular en 3D?

El hospital detalló que el proceso para crear una prótesis ocular en 3D es más sencilla y reduce tiempos y costo en comparación con las técnicas tradicionales utilizadas actualmente.

Para hacer la prótesis, se escanea el ojo del paciente y el software traza un modelo 3D de la cuenca del ojo para la impresora. También escanea su ojo bueno para asegurar una coincidencia precisa.

Los archivos se transfieren a la impresora 3D en Alemania, donde se imprimen en dos horas y media, posteriormente se envía el ojo a un ocularista de Moorfields para que lo termine, pula y ajuste. Todo el proceso toma de dos a tres semanas.

“Estamos entusiasmados con el potencial de esta prótesis totalmente digital, que claramente tiene el potencial de reducir las listas de espera", subrayó Mandeep Sagoo, líder clínico en el Hospital Moorfields Eye de Inglaterra.