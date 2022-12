Rinde protesta Sergio Céspedes como gobernador sustituto de Puebla

Sergio Salomón Céspedes Peregrina es ahora el gobernador sustituto en el estado de Puebla, el mandatario rindió protesta la madrugada del jueves en punto de las 2 horas con 10 minutos en sesión ordinaria en el Congreso del Estado, esto luego del fallecimiento del ahora ex gobernador Miguel Barbosa, el pasado 13 de diciembre.

“Ante esta soberanía protesto sin reserva alguna guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que se emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador sustituto que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y esta entidad federativa. Si así no lo hiciere que el estado y la nación me lo demanden,” declaró Sergio Céspedes, gobernador sustituto de Puebla.

Fueron los integrantes de la sexagésima primera legislatura quienes con 38 votos a favor y 1 en contra determinaron que Sergio Salomón Céspedes, asumiría el cargo a partir de este jueves 15 hasta el mes de diciembre del 2024.

Cabe destacar que hasta este miércoles 14 de diciembre, el hoy gobernador sustituto, desempeñaba el cargo de diputado y presidente de la junta de gobierno y coordinación política del Congreso del Estado y tras la aprobación de su solicitud de licencia para retirarse de ese puesto, a partir de este día será dirigente desde Casa Aguayo.

Céspedes Peregrina, continuó su discurso: “lo primordial es privilegiar la seguridad pública, estaremos reuniéndonos a la brevedad posible con el Secretario de Seguridad para establecer los acuerdos y buscar establecer que la gobernabilidad sea una constante en nuestro Estado, atendiendo y dando seguimiento a lo ya iniciado y buscando encontrar áreas de mejora.”

Tras la sesión se entonaron los himnos nacional y estatal y al finalizar se realizó la toma de fotografías del actual gobernador sustituto con los integrantes de las distintas bancadas.

“Existió una muy amplia unión, casi alcanzamos la unanimidad y eso genera condiciones importantes donde todas las fuerzas políticas dieron un voto de confianza que se convierte en un compromiso mayor para sacar adelante a nuestra querida Puebla,” finalizó Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador sustituto de Puebla.