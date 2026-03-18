Integrantes de la CNTE amenazan protestas en embajadas de CDMX y bloqueos en carreteras de México

¡Atención, mexicanos! Integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazaron una serie de protestas y bloqueos en la CDMX y otras regiones del país, esto como parte del paro de 72 horas, pero ¿qué afectaciones habrá en estos tres días?

El paro nacional de maestros de la CNTE comenzó la mañana de este 18 de marzo 2026, con una mega marcha en CDMX y un plantón en el Zócalo capitalino.

Paro de la CNTE: Amenazan con tomas de alcaldías, empresas y bloqueos en carreteras

Maestros de la CNTE aseguraron que en estos tres días de paro, se realizarán protestas en distintas partes de México, afectando alcaldías y empresas de cada región afectada.

Además, podrían registrarse bloqueos en carreteras de México, los cuales afectarían las casetas principales de las autopistas tomadas por los maestros.

#AlMomento | Inicia la marcha de la CNTE con la participación de contingentes de todo el país, encabezada por la sección 22 de Oaxaca.



Avanzan por Paseo de la Reforma y se dirigen al zócalo capitalino donde ya está instalado un plantón que permanecerá al menos hasta el próximo… pic.twitter.com/QxRzVjhtxA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026

¿Qué calles serán afectadas por protestas? CNTE prepara propuestas en embajadas CDMX

Por otro lado, el paro de integrantes de la CNTE en CDMX dejará una serie de manifestaciones en distintas calles de la capital del país, principalmente frente a las embajadas de Estados Unidos, Panamá e Israel.

Zonas afectadas por marchas de la CNTE en CDMX

En caso de que los maestros de la CNTE realicen las protestas en algunas embajadas de la CDMX, las siguientes zonas podrían verse gravemente afectadas.

Zonas afectadas por marchas en la Embajada de EU en CDMX:

Aunque no se han aclarado los puntos específicos de las protestas, las calles afectadas podrían ser las siguientes:



Paseo de la Reforma : Av. Paseo de la Reforma 305 , en la colonia Cuauhtémoc, justo a unos pasos del Ángel de la Independencia .

: , en la colonia Cuauhtémoc, justo a unos pasos del . Colonia Irrigación: Zona de Nuevo Polanco, en la calle Presa Falcón y Avenida Casa de la Moneda, cerca de la Plaza Carso.

Zonas afectadas por marchas de la CNTE en CDMX|GOOGLE MAPS

Zonas afectadas en calles de la embajada de Panamá en CDMX:

Por su parte, la embajada de Panamá está en la colonia Polanco, ubicándose en la calle Alejandro Dumas 102, Polanco, Miguel Hidalgo, 11560 en CDMX.

Afectaciones en calles de la Embajada de Israel en CDMX:

Mientras que la Embajada de Israel en la capital del país, se encuentra en la zona de Lomas de Chapultepec, en las calles de Sierra Madre 215, en la alcaldía Miguel Hidalgo.