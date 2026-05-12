Ucrania: Andriy Yermak, exmano derecha de Zelenski, es acusado de corrupción

La política ucraniana ha recibido un impacto directo. Las agencias anticorrupción de Kiev han nombrado formalmente a Andriy Yermak, el poderoso exjefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelenski, como sospechoso en una investigación por lavado de dinero que involucra unos 10.5 millones de dólares.

Yermak, quien renunció el año pasado tras una serie de investigaciones que indignaron a la opinión pública, es acusado de participar en un grupo criminal que blanqueaba fondos a través de un desarrollo inmobiliario de lujo en las afueras de la capital.

¿Quién es Andriy Yermak y por qué es tan importante?

Para entender la magnitud de esta noticia, hay que saber que Yermak no era un asesor común:

El segundo al mando: Era visto como la persona más poderosa de Ucrania después de Zelenski. Aunque no fue elegido por voto popular, controlaba gran parte de la agenda política y administrativa del país.

Era visto como la persona más poderosa de Ucrania después de Zelenski. Aunque no fue elegido por voto popular, controlaba gran parte de la agenda política y administrativa del país. Negociador clave: Antes de su caída, fue el negociador principal de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia respaldadas por Estados Unidos.

Antes de su caída, fue el negociador principal de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia respaldadas por Estados Unidos. Sombra del presidente: Exproductor de cine y abogado, Yermak era omnipresente en cada evento público y decisión estratégica del mandatario.

Andriy Yermak, President Volodymyr Zelenskiy's chief of staff and top negotiator in talks to end Russia's war with Ukraine, quit amid a major corruption probe https://t.co/ym1hVyZQ6r pic.twitter.com/fBt0h1MT14 — Reuters (@Reuters) November 28, 2025

Los detalles de la investigación

Aunque las agencias estatales no mencionaron su nombre directamente por restricciones legales, los medios locales y las pruebas presentadas lo identifican claramente. La acusación se centra en una exclusiva zona residencial cerca de Kiev, donde se habrían "limpiado" millones de dólares de origen ilícito.

Este caso no es aislado; forma parte de una red de corrupción más grande descubierta en noviembre pasado, que incluye un esquema de sobornos de 100 millones de dólares en la agencia atómica estatal y cargos contra un ex viceprimer ministro y otros socios cercanos al presidente.

La respuesta del gobierno

Desde la oficina de Zelenski han pedido cautela. Dmytro Lytvyn, asesor de comunicaciones, señaló que es "demasiado pronto para comentar" mientras las acciones procesales sigan en curso. Por su parte, Yermak ha negado ser dueño de propiedades en el desarrollo inmobiliario mencionado, pero no ha dado más detalles sobre las acusaciones de lavado de dinero.

¿Por qué ocurre esto ahora?

Zelenski ha estado bajo una presión inmensa para limpiar su administración de actos de corrupción, una condición indispensable para mantener el apoyo financiero y militar de Occidente. La salida de Yermak el año pasado fue un intento de restaurar la confianza pública, pero esta acusación formal sugiere que las raíces del problema podrían ser más profundas de lo que el gobierno está dispuesto a admitir.