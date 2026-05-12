Hallan 6 migrantes muertos dentro de caja de tren en Laredo, Texas; entre ellos, 3 mexicanos

En Laredo, Texas, en Estados Unidos, las vías del tren vieron una tragedia cuando un trabajador de Union Pacific encontró seis cadáveres en el interior de un vagón de carga el domingo 10 de mayo de 2026.

Identidad y nacionalidad de las víctimas en la frontera de Texas

La oficina del médico forense del condado de Webb confirmó que se trata de cinco hombres y una mujer de 29 años de edad, mientras que otro de los fallecidos es un hombre hondureño de 24 años de edad.

Aunque las necropsias a los cuerpos no han terminado, los exámenes iniciales indican que murieron por hipertermia, o golpe de calor, en su intento por cruzar hacia Estados Unidos.

SRE brindará asistencia para la repatriación de mexicanos fallecidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó que tres de los fallecidos son de origen mexicano. La cancillería detalló que ya está en contacto con el Departamento de Policía de Laredo, que está encargado de la investigación.

COMUNICADO. "El Consulado General de México en Laredo atiende casos de personas migrantes fallecidas".https://t.co/GvrUxkPnvM pic.twitter.com/HvXgqAMKoD — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 12, 2026

En un comunicado, la SRE explicó que el personal del departamento de protección sostendrá contacto con las familias de los mexicanos fallecidos, con el fin de brindar asistencia y consultar y tramitar la repatriación de sus restos a México.

Desafortunadamente, este no es el primer caso de personas muertas en el interior de vagones de tren o de cajas de tráiler en la frontera entre Estados Unidos y México. En 2022, 53 migrantes fueron encontrados sin vida en el interior de un tráiler abandonado con aire acondicionado defectuoso en las afueras de San Antonio.

Peligros del cruce fronterizo: qué es la hipertermia y cómo prevenirla

La hipertermia es cuando la temperatura del cuerpo sube a niveles superiores a los normales y se altera el funcionamiento del organismo y no se puede enfriar solo. Algunos factores que incrementan el riesgo de hipertermia son la deshidratación, cambios en la piel relacionados con la edad, enfermedades cardíacas, pulmonares o renales, presión arterial alta, sobrepeso o tomar bebidas alcohólicas.

En caso de detectarse a una persona con hipertermia, lo principal es llevarla a un lugar fresco, de preferencia con aire acondicionado, ofrecerle líquidos sin alcohol ni cafeína, aguas y jugos son la mejor opción.

Aplicar paños fríos en las muñecas, cuello, axilas o la ingle, que son lugares donde la sangre pasa cerca de la superficie de la piel, explican los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. También es recomendable llamar a los servicios de emergencias.

