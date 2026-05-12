La Unión Europea rompe el bloqueo y sanciona a colonos israelíes por violencia en Cisjordania

En una decisión histórica, los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes un nuevo paquete de sanciones dirigido contra colonos israelíes y organizaciones acusadas de ejercer violencia contra palestinos en la Cisjordania ocupada.

Este movimiento pone fin a meses de parálisis diplomática. El cambio de gobierno en Hungría, que anteriormente —bajo el mandato de Viktor Orbán— bloqueaba estas medidas para proteger a su aliado Israel, permitió que la UE finalmente lograra el consenso necesario para actuar.

EU foreign affairs ministers agreed on new sanctions against extremist Israeli settlers, in view of the growing violence and the expansion of the settlements in the West Bank.



Ministers also agreed to impose further sanctions against Hamas.



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¿A quiénes castiga la Unión Europea?

Aunque aún faltan detalles técnicos para la implementación oficial, fuentes de la UE confirman que la lista negra incluye a siete individuos y organizaciones clave del movimiento de colonización:

Daniella Weiss: Conocida como la "madrina" del movimiento de colonos. Weiss ya cuenta con sanciones por parte del Reino Unido.

Conocida como la "madrina" del movimiento de colonos. Weiss ya cuenta con sanciones por parte del Reino Unido. Amana y Nachala: Organizaciones que financian y promueven la creación de asentamientos y "puestos de avanzada" (outposts), los cuales son considerados ilegales bajo el derecho internacional.

Organizaciones que financian y promueven la creación de asentamientos y "puestos de avanzada" (outposts), los cuales son considerados ilegales bajo el derecho internacional. Regavim y HaShomer Yosh: Movimientos que asisten activamente en la expansión de viviendas judías en tierras reclamadas por los palestinos.

Un clima de violencia creciente

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, fue tajante: "Ya es hora de pasar del estancamiento a la acción... el extremismo y la violencia tienen consecuencias".

Según datos de la ONU, la violencia de los colonos ha alcanzado niveles críticos desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023. Solo en 2025 se registraron más de 1,800 ataques que resultaron en víctimas o daños materiales. Entre los incidentes más recientes se encuentran viviendas incendiadas, ataques a campos agrícolas y reportes de palestinos obligados a exhumar tumbas bajo amenazas.

La respuesta de Israel: "Una decisión política"

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, rechazó enérgicamente las sanciones, calificándolas de "arbitrarias y políticas". Sa’ar criticó lo que llamó una "equivalencia moral distorsionada", al señalar que la UE también sancionó a más representantes de Hamás en la misma jornada.

"Israel seguirá defendiendo el derecho de los judíos a asentarse en el núcleo de nuestra patria", afirmó Sa'ar, subrayando que el actual gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene su política de expansión de asentamientos, donde ya viven unos 700,000 israelíes.

¿Qué implican estas sanciones?

Las sanciones suelen incluir la congelación de activos y la prohibición de viajar a territorio europeo. Además, varios países del bloque están presionando para dar un paso más: prohibir la importación de productos fabricados en los asentamientos de Cisjordania. Aunque todavía no hay consenso para un veto comercial total, la decisión de este lunes representa un golpe directo a la infraestructura financiera que sostiene la expansión israelí en territorios ocupados.