Qatar y Turquía advierten a Irán: El Estrecho de Ormuz no puede ser un “arma de chantaje”

En un inusual tono de firmeza, el gobierno de Qatar lanzó este martes una advertencia directa a Teherán: el Estrecho de Ormuz no debe ser utilizado como una herramienta para "chantajear" o intimidar a los países vecinos. La declaración, realizada por el Primer Ministro y Ministro de Exteriores qatarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, marca un punto de tensión en la región, justo cuando los esfuerzos por convertir la tregua actual en un cese al fuego permanente parecen tambalearse.

Acompañado por el canciller turco, Hakan Fidan, Al Thani subrayó que el estrecho de Ormuz es un "corredor internacional" que debe ser protegido y que la parálisis actual —que mantiene bloqueado el 20% del crudo mundial— "nunca debe repetirse".

HE Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ , at the joint press conference with HE Mr. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye @HakanFidan :



Unfortunately, in any type of… pic.twitter.com/JLc8zc1uZp — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) May 12, 2026

La diplomacia contra el reloj

Qatar y Turquía han cerrado filas para apoyar la mediación liderada por Pakistán, país que ha servido de intermediario entre Washington y Teherán. La preocupación de Doha es genuina: el Primer Ministro qatarí viajó a Washington hace apenas dos días para advertir a los funcionarios estadounidenses sobre las consecuencias catastróficas de prolongar el conflicto.

"Cualquier medida unilateral que amenace la seguridad marítima es una violación del derecho internacional", sentenciaron ambos líderes, condenando los ataques recientes contra buques comerciales que han puesto en jaque las cadenas de suministro globales.

¿Qué detiene la paz?

A pesar de que el cese al fuego mediado por Islamabad entró en vigor el pasado 8 de abril, el acuerdo final no llega. Según el canciller turco Hakan Fidan, el problema no es la voluntad de paz, sino las condiciones:

Postura de Irán: Teherán exige soberanía total sobre el Estrecho de Ormuz, el fin de todas las sanciones y compensaciones económicas por los daños sufridos durante los 39 días de ataques de EU e Israel.

Teherán exige soberanía total sobre el Estrecho de Ormuz, el fin de todas las sanciones y compensaciones económicas por los daños sufridos durante los 39 días de ataques de EU e Israel. Postura de EU: El presidente Donald Trump

El Estrecho de Ormuz como rehén

El temor de Qatar es que Irán utilice su control físico sobre el estrecho para forzar concesiones en la mesa de negociación. Para Doha, permitir que una vía navegable internacional se convierta en una moneda de cambio política sienta un precedente peligroso para la estabilidad del Golfo y la economía mundial.

"Ambas partes quieren que la guerra se detenga, que el estrecho se abra y que se resuelva el tema nuclear", explicó Fidan. El desafío ahora es encontrar el lenguaje y la prioridad de pasos que tanto Trump como los líderes en Teherán puedan aceptar sin sentir que han cedido soberanía.