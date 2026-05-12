Donald Trump vuelve a examen de salud tras nuevas dudas y rumores sobre su estado físico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a colocarse bajo observación pública este 26 de mayo , fecha en la que acudirá al Centro Médico Militar Walter Reed para realizarse un nuevo examen salud; el anuncio llega en medio de cuestionamientos recientes sobre su estado físico y luego de que fotografías de sus manos provocaran especulaciones en redes sociales.

La Casa Blanca confirmó que el examen salud de Trump incluirá chequeos médicos y dentales de rutina; además, el mandatario aprovechará la visita para reunirse con militares y personal médico del hospital; sin embargo, el tema volvió rápidamente al centro de la conversación política debido a la edad del presidente y a los antecedentes médicos revelados durante los últimos meses.

La salud de Donald Trump vuelve al centro del debate

A sus 79 años, Donald Trump se mantiene como uno de los presidentes de mayor edad en la historia reciente de Estados Unidos; pese a ello, el mandatario insiste constantemente en que se siente "igual que hace 50 años" y asegura mantener una agenda intensa entre actividades oficiales, viajes y jornadas de golf en Florida y Virginia.

El examen de Donald Trump ocurre también después de que el propio presidente reconociera que se sometió a estudios cardiovasculares y tomografías el año pasado; aunque aseguró que los resultados fueron normales, posteriormente lamentó haber revelado esos análisis porque, según dijo, generaron más dudas y rumores sobre su condición física.

¿Qué se sabe del examen salud de Donald Trump?

La Casa Blanca no detalló qué pruebas específicas se realizarán durante el chequeo; sin embargo, sí confirmó que Donald Trump acudirá nuevamente al hospital Walter Reed , uno de los centros médicos más importantes utilizados históricamente por presidentes estadounidenses.

En revisiones previas, médicos oficiales señalaron que Donald Trump se encontraba "en plena forma" para desempeñar sus funciones; incluso, reportaron una reducción de peso en comparación con años anteriores.

No obstante, meses después trascendió que el mandatario presentaba insuficiencia venosa crónica, una condición común en adultos mayores que provoca acumulación de sangre en las piernas; aunque la Casa Blanca minimizó el diagnóstico, el tema volvió a alimentar el debate público sobre la salud presidencial.