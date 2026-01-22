“Salgan de la ciudad”: enfrentamientos entre ICE y civiles reavivan el debate migratorio en Minnesota

La ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, vive momentos de alta tensión tras registrarse enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y ciudadanos estadounidenses durante recientes manifestaciones. Videos difundidos en redes sociales y reportes de medios locales muestran empujones, forcejeos, además del uso de la fuerza para dispersar a los inconformes, en un episodio que vuelve a colocar el debate migratorio en el centro de la conversación pública.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, un grupo de manifestantes confrontó verbalmente a los oficiales, exigiendo que abandonaran la ciudad, mientras los agentes respondieron formando líneas de contención para evitar que la protesta avanzara.

Video gold: Mob warned repeatedly, still swarms @CMDROpAtLargeCA and his team.



Commander Bovino drops the green tear gas like it's nothing. He must breathe it for breakfast.



Cue the soy boys sprinting away screaming "THE GREEN STUFF!!" in pure terror. pic.twitter.com/PCl5UISUP6 — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) January 22, 2026

¿Qué ocurrió durante los enfrentamientos en Minneapolis?

Imágenes captadas por testigos muestran a agentes de ICE jaloneando y empujando a algunos manifestantes, todo en medio de gritos y consignas. En al menos un momento, los oficiales liberaron un químico de color verde para dispersar a la multitud, según describen los propios asistentes y se aprecia en grabaciones difundidas en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el tipo exacto de sustancia utilizada ni si se trató de un agente autorizado para control de multitudes. Las autoridades federales no han detallado si hubo personas detenidas o lesionadas, mientras organizaciones civiles han solicitado explicaciones formales sobre el uso de la fuerza.

ICE did NOT target a child. The child was ABANDONED.



On January 20, ICE conducted a targeted operation to arrest Adrian Alexander Conejo Arias an illegal alien from Ecuador who was RELEASED into the U.S. by the Biden administration.



As agents approached the driver Adrian… https://t.co/O7o2dVGHqZ — Homeland Security (@DHSgov) January 22, 2026

¿Por qué ICE enfrenta protestas en Minneapolis?

Cabe decir que en los últimos años, Minneapolis ha sido un foco de movilización social, especialmente en temas de derechos civiles, justicia racial y políticas migratorias . Activistas locales acusan a ICE de realizar operativos agresivos que generan miedo entre comunidades migrantes, incluso entre ciudadanos estadounidenses con familiares “indocumentados”.

Los manifestantes aseguran estar hartos de la presencia de agencias federales en barrios residenciales, mientras que ICE sostiene que sus acciones forman parte de operativos legales de cumplimiento migratorio.

ICE agents shoot chemical weapons at children because they got hit by a snowball.



Why are they even on school grounds to begin with? pic.twitter.com/BEyg2vLbjO — The Green Dragon Tavern (@greendragonhq) January 9, 2026

Reacciones y preocupación por el uso de la fuerza en redadas migrantes

Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por la escalada del conflicto, especialmente por el uso de agentes químicos en espacios urbanos. Expertos en seguridad advierten que este tipo de confrontaciones incrementa el riesgo de lesiones y puede agravar la desconfianza entre autoridades y ciudadanía.

Por ahora, el gobierno local de Minneapolis no ha emitido una postura oficial detallada, aunque se espera que solicite informes a las autoridades federales para esclarecer lo ocurrido. Los enfrentamientos entre ICE y ciudadanos en Minneapolis reflejan una fractura social más amplia en Estados Unidos sobre migración, seguridad y derechos civiles; ¿debe priorizarse el cumplimiento estricto de la ley o el diálogo con comunidades que se sienten amenazadas?