Más protestas en Perú; manifestantes bloquean frontera con Bolivia

Cientos de camiones quedaron varados en la frontera de Perú y Bolivia el jueves (26 de enero) debido a los bloqueos y protestas de los manifestantes que exigían la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte.

El paso fronterizo en la ciudad peruana de Desaguadero fue cerrado con bloqueos establecidos con rocas y estructuras metálicas mientras los manifestantes coreaban consignas como “Aymaras unidos”.

“Señora Boluarte, usted no puede comandar ni militarizar estos lugares. Si quieren sacar a los militares, llévenlos a Lima y que se maten allá, pero no pueden enviar a los militares aquí porque los soldados son nuestros hijos, y no pueden hacer eso; no puedes enviarlos a este lugar.”, aseguró Adela Pérez, una mujer indígena que participa en las protestas en Perú.

Según testigos de Reuters, unos 200 camiones han quedado varados del lado boliviano.

Richard Apodaca / Camionero:

Llevamos ocho días aquí, varados en la frontera”.

Apodaca, camionero paraguayo, agregó: “Tengo compañeros que llevan más de 40 días ahí, del otro lado, sin solución. Sería bueno que viniera el gobierno, nuestro embajador y el cónsul, a ver cómo están las cosas, la situación aquí en la frontera, y ver los camiones paraguayos que están varados”.

Manifestaciones en la frontera de Perú llevan 23 días

Los bloqueos en las principales rutas de acceso de Perú a Bolivia han estado vigentes durante 23 días en enero, con bloqueos anteriores de 12 días en diciembre.

“Estoy tratando de ahorrar lo más que puedo, llevo 33 días aquí, y económicamente es un reto porque aunque Bolivia es un país barato, el dinero se está acabando, hay que comer, hay que pagar estacionamiento, tienes que pagar el baño y la ducha.”, aseguró José Cotrofe, un camionero paraguayo que lleva más de un mes sin poder cruzar la frontera.

Los manifestantes peruanos también exigen el cierre del Congreso, cambios en la constitución y elecciones anticipadas.

Las protestas en Perú comenzaron a principios de diciembre después de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido y luego detenido tras intentar ilegalmente disolver el Congreso.

Más de 50 personas han muerto como resultado de los disturbios.