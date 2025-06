Proyectan estrenar pase turístico en Morelos para autos foráneos como en CDMX

El gobierno de Morelos analiza la implementación de un “pase turístico” para vehículos foráneos, una medida similar a la que ya opera en la Ciudad de México (CDMX). El objetivo sería permitir la circulación de estos autos en el estado sin necesidad de la verificación vehicular local, pero a cambio de un pago. Te explicamos en qué consiste la propuesta y cuánto podría costar.

¿Habrá pase turístico en Morelos?

La Coordinación General de Movilidad y Transporte del estado de Morelos ha puesto sobre la mesa la creación de un nuevo esquema para los vehículos con placas de otros estados que no cuentan con la verificación vehicular obligatoria en la entidad. La propuesta consiste en un permiso o “pase turístico” que les permitiría circular de manera temporal sin riesgo de ser multados.

Esto lo dio a conocer el titular, Jorge Alberto Barrera Toledo, quien dio los primeros detalles en una breve comparecencia con medios locales.

Cabe recordar que, actualmente, los autos foráneos que no tienen la verificación de Morelos o de los estados que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), como la CDMX, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, no pueden circular en la entidad, o bien, se arriesgan a sanciones económicas.

#Local | El titular de la Coordinación de Movilidad y Transporte en Morelos, Jorge Alberto Barrera Toledo, anunció que se analiza la creación de un 'Pase Turístico' para que vehículos de otros estados puedan circular temporalmente en la entidad. pic.twitter.com/F0b2spKwif — Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) June 26, 2025

Este nuevo pase turístico buscaría regularizar dicha situación, principalmente para los visitantes de fin de semana o periodos vacacionales, facilitando su estancia y, al mismo tiempo, generando un ingreso para el estado. La iniciativa aún se encuentra en fase de proyecto y análisis para su posible implementación.

¿Cómo funciona el pase turístico en CDMX?

Para entender cómo podría operar en Morelos, el modelo a seguir es el de la CDMX, de acuerdo con las palabras de Barrera Toledo. En la capital del país, el Pase Turístico es un permiso que se otorga a vehículos foráneos (de uso particular y de modelos no mayores a 15 años) para poder circular sin las restricciones del programa “Hoy No Circula”.

El trámite se realiza en línea y se puede obtener una vez por semestre con una vigencia de 14 días, o dos veces por semestre con una vigencia de 7 días cada uno. Este pase no es válido en días que se declare contingencia ambiental. Los vehículos de estados pertenecientes a la CAMe no necesitan este pase, siempre y cuando tengan su verificación al corriente.

La principal diferencia con la propuesta de Morelos es que, hasta ahora, en la CDMX este trámite es completamente gratuito, mientras que en Morelos se proyecta con un costo.

Si eres foráneo o extranjero, tramita un Pase Turístico para tu auto y disfruta de tu visita en #LaCiudadQueLoTieneTodo. 😎🚗



Es gratuito y puedes consultar los requisitos y restricciones en 🔗 https://t.co/tcEk5KpvgH



En caso de presentar algún inconveniente puedes escribir al… pic.twitter.com/iIhFno7wAt — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 16, 2024

¿Cuánto podría costar el nuevo pase para autos foráneos en Morelos?

Aunque el proyecto aún no está aprobado ni se han publicado los lineamientos oficiales, el titular de la Coordinación General de Movilidad y Transporte ha mencionado que sí tendrá costo del pase turístico en Morelos; sin embargo, no está confirmado el precio aún.

Algunas versiones señalan que podría estar homologado con el de una verificación voluntaria. El costo de dicha verificación en Morelos es de aproximadamente $650 a $700 pesos mexicanos. Por lo tanto, se estima que el pase turístico para autos foráneos tendría un precio similar por un permiso de circulación temporal, cuya vigencia aún está por definirse.