“Nos amarraron y le pusieron un arma a mi bebé”: Alfredo Valenzuela rompe el silencio

El youtuber e influencer Alfredo Valenzuela rompió el silencio tras el violento asalto que vivió junto a su familia en su casa ubicada en Olinalá, San Pedro Garza García, Nuevo León. A través de un video compartido con sus seguidores, ofreció su testimonio, asegurando que se siente agradecido de estar con vida y de que su hijo pequeño no resultara herido, pese a que los agresores le apuntaron con un arma.

“Me amenazaron con tirarlo por la terraza, con cortarme un dedo, con matar a mi hijo…”, relató Valenzuela mientras mostraba los destrozos en su casa y marcas visibles en su cuerpo. También señaló que su pareja, a quien se refiere como Luva, fue golpeada por los atacantes. El influencer afirmó que el robo fue real y no un montaje, como algunos usuarios han sugerido en redes.

Esposa de Alfredo Valenzuela muestra marcas de los golpes que le dieron los asaltantes.|X: Alfredo Valenzuela

El asalto: violencia, amenazas y un robo millonario

Valenzuela detalló que los asaltantes, vestidos con ropa tipo camuflaje, irrumpieron en su hogar durante la mañana del lunes. Fueron sorprendidos, atados y encerrados mientras los criminales exigían información sobre objetos de valor.

“Se llevaron todo: la Urus (camioneta Lamborghini azul valuada en más de 6 millones de pesos), relojes de lujo, alrededor de un millón de pesos en efectivo, joyería... incluso la cámara del cuarto del bebé”, declaró que en total se llevaron más de 25 millones de pesos, y no 6 millones de pesos como se había especulado el día del atraco.

Alfredo Valenzuela muestra los destrozos que dejaron tras llevarse joyas y relojes de lujo.|X : Alfredo Valenzuela

Además del cuantioso botín, lo más grave, enfatizó el influencer, fue el daño emocional causado por la violencia ejercida frente a su hijo, a quien uno de los delincuentes le apuntó directamente con un arma.

Esto fue lo que me paso a mi a mi familia el Domingo a las 10:40PM en San Pedro Garza Garcia, entraron 5 personas armadas y nos amarraron para robarnos $25 millones ademas de amenazar con matar a mi bebe… difúndanlo pic.twitter.com/hm6Ct3Eoy3 — Alfredo Valenzuela (@alfredovlza) June 26, 2025

El influencer exige justicia

El atraco ocurrió el domingo 22 de junio en una de las zonas residenciales más exclusivas de Nuevo León. Pese a los estrictos filtros de seguridad del fraccionamiento, los cinco sujetos lograron ingresar y escapar sin ser detenidos con un botín millonario.

Las investigaciones están en curso. Elementos de la Policía Ministerial y de la Fiscalía General de Justicia del Estado ya analizan las grabaciones del fraccionamiento para identificar a los responsables.

Este caso ha generado indignación nacional, pues demuestra que ni siquiera las zonas más resguardadas del país están exentas de la inseguridad. Valenzuela pidió que el caso llegue al gobernador de Nuevo León, Samuel García y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: “Esto no puede volver a pasar. No con mujeres. No con niños. México está jodido”, expresó con contundencia.