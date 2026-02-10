¡Tragedia en Puebla! Mujer embarazada muere al interior de una cisterna en Tehuacán

Las autoridades de Puebla iniciaron una investigación formal tras el fallecimiento de una mujer que presuntamente contaba con ocho meses de embarazo, quien fue localizada sin vida al interior de una cisterna en el municipio de Tehuacán, durante la tarde-noche del domingo 8 de febrero de 2026.

El caso generó consternación entre vecinos de la junta auxiliar de San Diego Chalma, donde ocurrieron los hechos, debido a las circunstancias en las que fue encontrada la víctima y a la incertidumbre que rodea su muerte.

Mujer embarazada en Puebla fue localizada por su esposo

De acuerdo con los primeros reportes, fue el esposo de la mujer quien realizó el hallazgo. El hombre relató a las autoridades que, tras no localizarla dentro del domicilio familiar, inició una búsqueda en la vivienda, hasta encontrarla sumergida en el agua de una cisterna.

Al percatarse de la situación, el hombre logró sacarla del depósito y la trasladó de inmediato a un hospital de la zona, con la esperanza de que recibiera atención médica urgente. Sin embargo, al ser valorada por el personal de salud, se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Fiscalía abre investigación para esclarecer el fallecimiento de mujer embarazada

La víctima fue identificada como Gudelia Martínez, de 35 años de edad, mientras que su esposo responde al nombre de Bertín Cortés, de 38 años. Tras la confirmación del fallecimiento, el hospital notificó de inmediato al Ministerio Público, lo que dio inicio a las diligencias legales correspondientes.

Elementos de seguridad realizaron la verificación de antecedentes tanto de las personas involucradas como del vehículo utilizado para el traslado, a través de plataformas oficiales como Plataforma México y SafetyCAD, sin que se detectaran registros previos o irregularidades.

SEMEFO realizó el levantamiento del cuerpo

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para llevar a cabo las diligencias de ley, mientras que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó del levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de Tehuacán, donde se practicarán los estudios correspondientes.

Las autoridades indicaron que será la necropsia de ley la que permita determinar con precisión las causas del fallecimiento, así como establecer si se trató de un accidente, una omisión o si existe algún otro elemento que deba ser considerado dentro de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si la muerte de la mujer será catalogada como accidental, por lo que el caso permanece abierto y bajo investigación, a fin de esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.