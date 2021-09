PuntoDeVistalVazo con Alejandro Villalvazo: Box, un deporte de contacto

#PuntoDeVistalVazo con Alejandro Villalvazo

Noqueados:

Perdimos la pelea como sociedad cuando a una boxeadora le llamamos asesina.

Ese adjetivo se lo puso la Santa Inquisición de las redes sociales, a Marie Pier Houle.

Los golpes bajos contra la canadiense vinieron después de que escribiera en Facebook y en Instagram, su pesar por la muerte de Jeanette Zacarías Zapata.

En su muro de Facebook, publicó: “la triste noticia de la partida de una gran atleta como Jeanette Zacarías Zapata, me deja triste y devastada. Ofrezco mis más sinceras y profundas condolencias a su familia y a su esposo Jovanni Martínez. Que Dios ilumine su alma y la reciba en su gloria”.

En su cuenta de Instagram, posteó: “El boxeo tiene sus riesgos y peligros. Este es nuestro trabajo, nuestra pasión, la intención de herir gravemente a un oponente nunca está en mis planes”.

Asesina, le respondían con golpes bajos de derecha y de izquierda.

Y yo pregunto: ¿en qué cabeza cabe la idea de que un boxeador se sube al ring con la intención de matar a quien tiene enfrente?

Efectivamente, como lo escribe Marie Pier, su trabajo es boxear.

Y ella estaba trabajando el sábado 28 de agosto, tirando golpes, mientras más golpes conecte, más posibilidades tiene de ganar en su trabajo; así la van calificando los jueces. Es la regla.

En la función de ese día en Montreal, Marie Pier le conectó 10 golpes seguidos a Jeanette. Era el cuarto episodio, de una pelea pactada a seis, la aturdió en la esquina con un “uppercut” de izquierda y con un gancho de derecha.

#PuntoDeVistalVazo: La muerte de la boxeadora Jeanette Zacarías Zapata

Sonó la campana

El réferi, se acercó. Le hizo preguntas a Jeanette. La “Chiquitaboom”, seguía de pie; fueron 10 segundos, y entonces, el réferi hizo la señal de que la pelea se había acabado. Jeanette, no saldría para el quinto round.

En su esquina, Marie Pier celebraba la contundente victoria. No sabía que en esa esquina neutral, Jeanette ya no reaccionaba. La vio, al mismo tiempo que la vieron quienes estaban en esa arena, desvanecer y convulsionar en los brazos de Jovanni Martínez. Su entrenador, en lo profesional; su pareja, en lo sentimental.

Jeanette, estuvo cinco días en coma inducido; el cerebro estaba inflamado, se esperaba una reacción. La noticia llegó el jueves 2 de septiembre:

Jeanette, había perdido la batalla, había perdido la vida.

Se abrió el debate: las peleadoras no estaban en igualdad de condiciones. El réferi, no intervino a tiempo. no se cumplieron los protocolos porque a Jeanette la habían mandado a la lona el 15 de mayo, en una pelea en México. Entonces salió conmocionada, en consecuencia, no podía entrenar ni pelear en los próximos tres meses. Por lo tanto, sí pasaron los 90 días, pero no llegó a Canadá con la preparación adecuada. A Canadá, se la llevaron solo para completar el cartel, la pelea no estaba avalada por el consejo mundial de boxeo.

Bien, puntos a debatir, pero ese es otro debate.

La mamá de Jeanette, Irene Zapata lo dijo: “no culpo a nadie”.

El papá, don Esteban Zacarías, lo dijo: “le tocó a mí hija”; consciente de que en un deporte de contacto siempre hay riesgos.

Lo que no podemos hacer es subirnos al ring de las redes sociales a calificar de asesina a una boxeadora por hacer su trabajo.

Respetemos la memoria de Jeanette, respetando a su rival de esa noche trágica.

Enviemos un abrazo muy fuerte a los familiares de una joven de tan solo 18 años, que empezó a boxear profesional a los 15. Una niña llena de sueños. Peso Walter que ganó dos peleas y perdió cuatro, contando la de Canadá.

Descanse en paz, Jeanette.