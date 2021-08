#PuntoDeVistalVazo con Alejandro Villalvazo: ¡“Pasaje, ya se la saben”!

Es la frase más aterradora que se puede escuchar en el transporte público.

Es la voz que mata de miedo.

Es el grito que te llena de impotencia, coraje, rabia, frustración.

Sí, ya nos la sabemos y saben qué, que estamos hasta la madre de escucharla una y otra vez.

Que estamos hartos de que sea la frase que se escucha a cualquier hora del día, desde que amanece hasta que anochece.

Que estamos cansados de que quienes cobran por gobernar no se preocupen en buscar soluciones.

Ellos solo te dan consejos:

Cuando vayas en la combi y la asalten no opongas resistencia, entrega tus cosas… así, no te harán daño, no des tentaciones, no te subas al micro con el reloj, la pulsera, la cadenita, el dije, los aretes, no tengas a la vista la computadoras, la tableta o el celular, el dinero, escóndelo.

Entre los consejos de esos ineptos que trabajan como gobernantes y la impunidad de quienes trabajan como “hijos de la chingada”, ahí, en medio, estamos nosotros.

De acuerdo con el INEGI, y su más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana, el 71.4 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años nos sentimos inseguros en el transporte público.

Las mujeres son las que más miedo tienen… el 76.2 por ciento de las mujeres siente que algo le va a pasar, pero los hombres no estamos lejos. 65.4 por ciento viajamos con miedo.

El Instituto Mexicano para la Competitividad hizo un estudio en el 2019, la conclusión atropella: el microbús, es el transporte más inseguro, la probabilidad de que una persona o alguien de su familia sea víctima de un delito en la combi, es del 80 por ciento.

Y ese atraco será casi siempre con violencia, el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos dice que el 72.85 por ciento de los asaltos son violentos.

Ahí están la realidad y algunos datos

Ahora, qué hacemos. Me puse a pensar en algunas ideas. Las comparto:





Paradas establecidas, vigiladas con cámaras de seguridad, botón de pánico y un policía.

Sanciones ejemplares para los choferes que hagan paradas prohibidas.

Código “QR” para subirte a la combi o al micro, con un número de usuario del transporte público.

Tarjeta con chip para subirte y pagar, que tenga identificación encapsulada de los usuarios.

Cámaras de seguridad laterales con reconocimiento facial instaladas en las puertas del chofer y de acceso a los usuarios.

Cabinas de seguridad para el chofer, con blindaje a prueba de balas hasta calibre .38… que esa inversión sea con cargo al gobierno.

Botón de pánico con alarma instalado en esa cabina que también le cueste al gobierno.

Siete ideas, ¿por qué siete? pues porque esas me salieron.

Ojo, queridas autoridades, aquí se las dejo, no les voy a cobrar honorarios. Tal vez alguna sirva para cambiar las cosas. Tal vez no y sean solo ocurrencias, pero entonces les propongo que se pongan a trabajar en políticas de seguridad para cambiar las cosas en el amenazado transporte público.

Ahora a ustedes, público, ciudadanos, que están viendo y escuchando este #PuntoDeVistalVazo, también los invito a que se suban a esta ruta de ideas. Lo que se les venga en mente, hagamos la chamba, no importa. Lo importante es ayudar a que las cosas cambien para ya no volver a escuchar el insoportable: “pasaje: ya se la saben”.