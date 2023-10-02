A 55 años del movimiento estudiantil en Tlatelolco, la frase y emblemática consigna de: "2 de octubre no se olvida" se repite en todas y cada una de las generaciones sin que necesariamente se involucren en una investigación más allá del contexto histórico.

Aunque las nuevas generaciones no saben o comprenden los sucesos políticos, sociales o culturales ocurridos en el año de 1968 y mucho menos en cómo contribuyeron a la democracia nacional, seguramente sí se han encontrado con la consigna de “2 de octubre no se olvida”.

¿Qué significa 2 de octubre no se olvida?

Durante la jornada del 2 de octubre del año de 1968, cientos de estudiantes salieron a las calles de la Ciudad de México para protagonizar una marcha de protesta por la intervención de la policía en un pleito protagonizado por estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en contra de alumnos de una preparatoria particular incorporada a la UNAM.

Sin embargo, los estudiantes fueron reprimidos por granaderos y agentes encubiertos que los dispersaron. La orden llegó desde la cúpula del Gobierno mexicano, entonces encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz quién ordenó la intervención del Ejército Mexicano, además del grupo paramilitar llamado “Batallón Olimpia” con el objetivo de reprimir a todas las personas presentes en la denominada “Plaza de las Tres Culturas”.

Este hecho provocó gran indignación, por lo que en México se acrecentó el ideal de justicia y posteriormente el movimiento fue respaldado por sindicatos, organizaciones civiles, grupos de vecinos y hasta por amas de casa.

Por este capítulo, año tras año, miles de personas salen a las calles a conmemorar el movimiento estudiantil bajo el lema de “2 de octubre no se olvida”.

¿Por qué ocurrió el movimiento estudiantil de 1968?

El Consejo General de Huelga (CGH) convocó a una marcha que partiría de la Plaza de las Tres Culturas, pero se canceló la salida del contingente para evitar la violencia policial. Conforme a la CNDH, el 2 de octubre de 1968 los elementos del ejército y el Batallón Olimpia se vistieron de civiles y portaban un guante blanco para identificarse entre todas las personas que se reunieron en ese punto de la ahora CDMX.

Los integrantes de las fuerzas armadas y del batallón iniciaron la “Operación Galeana”, unos minutos después de las 6 de la tarde, cuando un helicóptero sobrevoló el edificio Chihuahua y disparó bengalas. Esa fue la señal, los francotiradores del Batallón Olimpia “comenzaron a abrir fuego contra la gente reunida: estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros”. Todos corrieron por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, con la única intención de huir.

Hasta la fecha, sigue siendo una incógnita acerca de dónde comenzaron exactamente los disparos. Las autoridades reportaron que unas 30 personas murieron durante aquella jornada.