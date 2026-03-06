¡Si tu placa termina así mejor ni salgas! Hoy No Circula este viernes 6 de marzo

El programa Hoy No Circula operará con normalidad este viernes 6 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México, pese a que autoridades ambientales reportan mala calidad del aire y niveles de riesgo elevados por contaminantes.

De acuerdo con los reportes de monitoreo atmosférico, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante las horas con mayor concentración de partículas PM10 y PM2.5, ya que pueden afectar la salud, especialmente en menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

¿Qué autos no circulan este viernes?

Las restricciones del programa aplican de las 5:00 a las 22:00 horas para los siguientes vehículos:



Autos con engomado azul

Vehículos con terminación de placas 9 y 0

Unidades con holograma 1 y 2

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Si a lo largo del día no se incrementan los niveles de contaminación ni se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental, los vehículos exentos podrán circular sin restricciones.

Entre ellos se encuentran:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos con engomado verde, amarillo, rojo y rosa

Autos eléctricos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Vehículos de emergencia y seguridad

Unidades destinadas a servicios médicos

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Circular cuando corresponde descanso vehicular puede generar multas considerables tanto en la capital como en el Estado de México.

Con el ajuste reciente en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor es de 117.31 pesos, las sanciones pueden ir de 20 a 30 UMA, lo que representa aproximadamente entre 2,346 y 3,520 pesos.

Además del pago de la multa, el conductor puede enfrentar el envío del vehículo al corralón, lo que incrementa el costo total del trámite.

¿En qué zonas aplica el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y también en 40 municipios del Estado de México.

Entre las zonas mexiquenses donde se vigila con mayor frecuencia se encuentran:



Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Toluca

Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores verificar las restricciones antes de salir, ya que al cruzar entre municipios o alcaldías también pueden ser sancionados si no respetan el programa.