¿Cuánto tiempo tardan en deportar a una persona en México y cómo es el proceso?

En los últimos años, la unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación indicó que México registró la llegada de miles de “nómadas digitales” tras la pandemia por Covid-19, la mayoría proveniente de Estados Unidos y Canadá, mismos que se han distribuido a lo largo de la República Mexicana, especialmente en Baja California, Ciudad de México y Chihuahua, por esta razón las medidas para deportar a una persona aumentaron, pero ¿cuál es el proceso para prevenirlas?

El Censo de Población y Vivienda registró a un millón 168 mil extranjeros en México, entre las nacionalidades que predominan están estadounidenses, españoles, cubanos, argentinos, colombianos y venezolanos; sin embargo, antes de ingresar al país es importante cumplir con una serie de requisitos que establece el Instituto Nacional de Migración (INM).

¿Por qué motivos te pueden deportar de México?

El gobierno de México permite que los extranjeros puedan viajar alrededor del país e incluso instalarse durante un largo período siempre y cuando cumplan en tiempo y forma con los requisitos migratorios; el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las personas de otros países pueden gozar de los mismos Derechos Humanos que los nacionales cuando estén en tierras azteca, pero estos serían cancelados y con motivo de deportación si realizan las siguientes acciones:



Entrar al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas.

Internarse nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el acuerdo de readmisión.

Nombrarse como mexicano sin serlo.

Proporcione información falsa ante el Instituto de migración.

Incumplir con una orden de salida de territorio nacional.

¿Cuánto tiempo tardan en deportar a una persona en México?

En los últimos años las deportaciones de migrantes en México han aumentado, según las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) en 2022 sumaron 45 mil 370 personas, en su mayoría provenientes de Centroamérica cuando se dan las caravanas que buscan llegar a los Estados Unidos, de acuerdo con las estadísticas, una persona migrante en México puede ser deportada entre una y dos semanas, esto depende de los trámites que necesiten llevarse a cabo.

Las autoridades mexicanas se apegan a los Derechos Humanos y enlistan una serie de requisitos que tiene que cumplir el Instituto de Migración, uno de ellos, respetar a los deportados, otros de los puntos a tomar en cuenta son:



Recibir el procedimiento administrativo migratorio.

Tener protección de su representación consular y comunicarse con esta, excepto en el caso de que hayan solicitado el asilo político o el reconocimiento de la condición de refugiado.

Avisar a sus familiares o persona de confianza, ya sea en territorio nacional o fuera de este.

Recibir información acerca del procedimiento de deportación, así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del INM.

Los Oficiales de Protección a la Infancia y Atención a Grupos Vulnerables salvaguardan los #DDHH de #NNA. pic.twitter.com/28HiNhVQLr — INM (@INAMI_mx) June 30, 2023

¿Cómo evitar ser deportado de México?

¡Atención! Para evitar ser deportado en México es importante mantenerte al margen que el gobierno establece cómo motivos de expulsión, también, no cometer ningún delito que se considere agravado en el país, estar de maneja legal ya se por motivo de trabajo o estudiantil, en caso de tenerlo no exceder el tiempo límite que establecen.