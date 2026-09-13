¿Qué coches sí pueden circular en CDMX y Edomex con Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La calidad del aire provocó la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, lo que restringe la circulación de varios ccoches. Aunque ya se desactivó dicha alerta, es importante saber qué autos SÍ pueden circular incluso si hay Doble Hoy No Circula.

¿A qué hora terminan las restricciones por contingencia?

Las restricciones aplicadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAMe, durante este fin de semana tienen un horario de término establecido.

Las restricciones especiales a la circulación se suspenden a las 10:00 de la noche, momento en el que el programa vuelve a su forma habitual.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



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¿Qué autos sí pueden circular con Fase 1?

Según las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente, los siguientes vehículos están exentos de las limitaciones



Eléctricos e híbridos: Categorías I y II, además de los que porten el holograma "EXENTO".

Categorías I y II, además de los que porten el holograma "EXENTO". Placas especiales: Automóviles con :placas para personas con discapacidad o pase especial de transporte.

Automóviles con :placas para personas con discapacidad o pase especial de transporte. Tecnologías limpias: Vehículos integrados al Programa de Autorregulación Ambiental.

Vehículos integrados al Programa de Autorregulación Ambiental. Autos antiguos: Unidades con matrícula de auto antiguo o clásico.

Unidades con matrícula de auto antiguo o clásico. Motocicletas y maquinaria: Motos, tractores agrícolas y maquinaria de construcción o minería.

¿Qué pasa con los hologramas "00" y "0"?

Aunque en días normales estos hologramas circulan sin restricción, la Fase 1 aplica ajustes:



Restricción del 20%: Se suspende la circulación para el 20% de los hologramas "00" y "0" según la terminación de su placa.

Se suspende la circulación para el 20% de los hologramas "00" y "0" según la terminación de su placa. Excepción: Solo quedan libres los que cuenten con permiso o autorización explícita de la autoridad ambiental.

Restricciones para hologramas 1, 2 y vehículos oficiales

La contingencia ambiental impone reglas más estrictas para el resto de los hologramas:



Holograma 1: Se restringe la circulación según la terminación de placa par o impar.

Se restringe la circulación según la terminación de placa par o impar. Holograma 2: Se suspende la circulación del 100% de estos vehículos.

Se suspende la circulación del 100% de estos vehículos. Autos gubernamentales: Deja de circular el 100% de los vehículos administrativos de gobiernos locales, alcaldías, municipios y nivel federal.

Aplicación del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El cumplimiento de las medidas corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y aplica en todo el territorio capitalino y municipios conurbados del Estado de México.

Las autoridades recuerdan consultar los canales oficiales antes de encender el auto para evitar multas.