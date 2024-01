Daniela Romo rompe el silencio y pronuncia emotivo mensaje sobre la muerte de Tina Galindo

A solo unas horas de haber anunciado la muerte de La productora teatral Tina Galindo, su amiga y compañera de toda la vida, Daniela Romo rompió el silencio y pronunció un emotivo mensaje para despedir a la renombrada productora teatral mexicana, ¿qué dijo?

¿De qué murió Tina Galindo?

¡El mundo del espectáculo está de luto! Durante las primeras horas de este 30 de enero se dio a conocer que la reconocida productora teatral y de televisión, Tina Galindo, falleció a los 78 años de edad. Pese a que al principio se había dicho que su descenso fue por complicaciones de Covid-19, la información fue desmentida por su agencia.

“Con profundo pesar, les informamos que en la noche del 29 de enero de 2024, ha fallecido la reconocida productora teatral Tina Galindo Ochoa, un verdadero icono en el mundo del teatro en México. Tina nos dejó repentinamente debido a un paro respiratorio”, se puede leer en el mensaje compartido a medios.

Tina Galindo también fue manager de Daniela Romo. | Teatro de los Insurgentes.

¿Qué dijo Daniela Romo sobre la muerte de Tina Galindo?

Unas horas de dar a conocer la noticia, Daniela Romo, entrañable amiga de Tina Galindo, rompió el silencio y habló sobre la muerte de quien fuera su compañera por prácticamente medio siglo.

“Es un vacío grandísimo en mi vida. Me siento muy huérfana porque ya no tengo ni a mi mamá y ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí… Tina es el ser que me dio el ser sin parirme. Ella me hizo así”, comenzó diciendo la cantante de 64 años visiblemente afectada.

Daniela Romo añadió que despide a la renombrada productora teatral con el amor que es capaz, aunque, destacó, no le dice adiós, ya que la llevará con ella: “A veces Dios bendice a ciertos seres y los hace encontrarse en el camino y recorrerlo juntos y crear y hacer”.

Finalmente, apuntó que no le alcanzará la vida para “honrar” lo que ella le enseñó:“Honrar a una persona de una trayectoria impecable, una gran creadora… 44 años haciendo todo juntas y nunca me alcanzará la vida para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos que ella me dio, y todo lo que me regaló en la vida”.