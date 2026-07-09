De herencia de sangre a nuevo jefe: El lazo secreto entre “El Mencho” y “El 03", el nuevo líder del CJNG

La historia entre Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y Juan Carlos Valencia González, "El 03", comenzó hace varios años y ese lazó llevó a Valencia a ahora ser el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.

¿Cómo es que inició la relación que ahora se convierte en clave para uno de los cárteles más grandes de México?

#Las7del7 de @AztecaNoticias



-Estados Unidos identifica a Juan Carlos Valencia, como el nuevo líder del Cartel Jalisco.



-Marinos y policías de Colima desarticulan la célula Jalipa”, del Cártel Jalisco, que generadora de violencia en Manzanillo



-Ahora la FGR, es la que… pic.twitter.com/gBADGvynVJ — Irving (@IrvingPineda) July 9, 2026

Lazo entre "El Mencho" y "El 03"

El vínculo entre el antiguo jefe del grupo y Juan Carlos Valencia González, alias "El 03", es de carácter familiar. Valencia González es hijo biológico de Rosalinda González Valencia, antes esposa del excapo, lo que convirtió a "El Mencho" en su padrastro al momento de casarse con ella.

Esta relación cercana le permitió al joven escalar posiciones rápidamente dentro de el grupo criminal, coordinando células armadas como el "Grupo Elite".

¿Quién es Rosalinda González Valencia?

Rosalinda González Valencia, conocida en el ámbito delictivo como "La Jefa", pertenece a una familia con largo historial en el narcotráfico.

Ella formaba parte de "Los Valencia", el grupo que controlaba el Cártel del Milenio en el estado de Michoacán.

Su posición dentro de esa estructura le dio el conocimiento necesario para manejar los recursos económicos y convertirse, con el paso de los años, en el motor financiero de la organización.

Relación de Rosalinda y "El Mencho"

La historia entre ambos empezó en la década de los noventa, luego de que Nemesio Oseguera fuera deportado de los Estados Unidos.

Al regresar a México, "El Mencho" empezó a trabajar como gatillero para el Cártel del Milenio. Ahí conoció a Rosalinda y se casaron, sellando un pacto que unió la fuerza operativa y violenta del capo con el dinero y las conexiones que la familia de ella tenía.

Así se fundó el CJNG

La organización delictiva nació en el año 2010. Surgió con los que quedaron del Cártel del Milenio, el cual había operado como una facción aliada al Cártel de Sinaloa.

Tras separarse de ellos, el nuevo grupo inició una etapa de expansión a partir de 2018, convirtiéndose para este año 2026 en el principal competidor por el control de las rutas de tráfico.

EU pone la mira en el nuevo líder del CJNG



Estados Unidos identificó formalmente a Juan Carlos Valencia González, alias "El 03", como la nueva cabeza del CJNG.



Esta actualización en la Guía sobre Terrorismo Internacional confirma que el hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes… pic.twitter.com/2QLeD6FZpg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

¿Quién es el nuevo líder del CJNG?

Juan Carlos Valencia González, apodado también como "El Pelón", asumió la posición de líder principal tras confirmarse el fallecimiento de "El Mencho" en febrero de 2026.

El gobierno de Estados Unidos lo identifica como un objetivo prioritario y ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por datos que ayuden a su captura, acusándolo de fabricar y distribuir toneladas de sustancias ilegales.