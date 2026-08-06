Luto en internet: Muere querida influencer tras perder la lucha contra el cáncer: “Siempre te amaremos”

Las redes sociales están de luto. Muere la influencer Sydney Towle tras perder la batalla contra el cáncer. La joven de 26 años había sido diagnosticada con cáncer en las vías biliares hace tres años. La noticia de su lamentable fallecimiento se dio a conocer a través de un comunicado en las redes sociales de la creadora de contenido, firmado por su familia.

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“Descansa en paz, Sydney Elizabeth Towle. Un rayo de sol infinito. Hija, hermana y amiga de muchos”, se lee en la imagen compartida por los familiares, mientras que en la descripción sus seres cercanos escribieron: “Siempre te amaremos mucho, Sydney. Estamos muy orgullosos de lo mucho que luchaste. Te amamos”.

¿Quién era Sydney Towle, la influencer que murió tras una rara lucha contra el cáncer?

Sydney Towle destacó en el mundo de las redes sociales, especialmente en TikTok, por documentar abiertamente su lucha contra este extraño tipo de cáncer. La oriunda de Massachusetts comenzó a ganar seguidores al compartir aspectos de su vida diaria. No obstante, en agosto de 2023, su contenido dio un giro inesperado al anunciar que había sido diagnosticada con cáncer en las vías biliares, por lo que empezó a compartir sus tratamientos, ensayos clínicos y demás.

El lamentable deceso de Sydney Towle se produce luego de que su hermano mayor, Austin, diera a conocer que la joven había ingresado a cuidados paliativos. Sydney acumulaba más de un millón de seguidores en TikTok y cerca de 215 mil en Instagram.

¿Qué es el cáncer en las vías biliares?

De acuerdo con el National Cancer Institute, el cáncer en las vías biliares, también llamado colangiocarcinoma, es una enfermedad extraña en la que se forman células cancerosas en los conductos biliares, que son los encargados de transportar la bilis - el líquido que ayuda a digerir las grasas - desde el hígado hasta la vesícula biliar y el intestino delgado. Entre las señales de alerta se encuentra el color amarillo en la piel y los ojos, picazón intensa, orina oscura, dolor abdominal en la parte alta de lado derecho y cansancio extremo, así como la pérdida de peso sin causa aparente.