Quieren evitar que más gatos sufran en las calles, una organización brinda esta ayuda

Desde hace 10 años, Kay Mason, una residente del vecindario de Flatbush de Brooklyn, Nueva York, alimenta diariamente a decenas de gatos que viven o se resguardan del sol debajo de autos abandonados.

“Yo los llamo mis bebés, realmente me dan mucho amor y atiendo a gatos sin hogar, saber que algunos de ellos están siendo abusados, la gente los saca, es muy triste, cuando me ven, todos vienen y me hacen sentir feliz, al verlos venir hacia mí cuando me ven, me muestran que se preocupan por mí y están felices de verme,” dijo Kay.

Mason comenzó a alimentarlos porque vió que comían basura, así que fue a la tienda y compró 10 lata de comida para gato, “es muy caro, pero no tengo hijos y toda mi familia está en el país de Trinidad, así que no me importa gastar mi dinero en eso”.

La colonia de gatos que Mason ha alimentado por todos estos años era más grande, sin embargo, gracias a la ayuda de la organización sin fines de lucro Flatbush Cats, la cantidad de gatos se ha reducido, “una vez al día, como ahora y durará hasta el día siguiente, les doy suficiente comida para que les dure hasta el día siguiente”, contó Kay.

¿Cómo se redujo la población de gatos?

“Nos dimos cuenta en este trabajo de que si realmente queremos llegar al fondo, que realmente queremos ver el momento en que no haya más gatos sufriendo en la calle, entonces tenemos que proporcionar los recursos y educar a nuestros vecinos sobre la importancia de esterilizar o castrar a sus mascotas”, dijo Ryan Tarpey, gerente del programa de gatos comunitarios de Flatbush Cats.

Flatbush Cats, trata de resolver la crisis de sobrepoblación de gatos de Brooklyn, Nueva York, con el programa atrapar, esterilizar y devolver (TNR), por sus siglas en inglés, en un método que consiste en que los gatos que viven en la calle sean atrapados, evaluados, vacunados, esterilizados y marcados cortándole la punta de su oreja, para luego, devolverlos a su hogar.

La claves es regresarlos a su lugar de origen, “si solo fueras y atraparas a todos esos gatos y no los llevaras de regreso, lo que sea eso signifique, que los reubicaste, los sacrificaste, no hacemos eso, no creemos en eso, si alguien más lo hizo y simplemente se los llevó de allí, en muy poco tiempo en un vecindario con tantos gatos y tantos gatos intactos adentro y afuera, esa área se volvería a llenar en cuestión de tiempo, uno o dos años regresan, si no haces nada, solo vete y regresa en dos años, habrán otros ocho, 15 gatos allí", dijo Ryan.

¿Los gatos que viven en la calle son el verdadero problema?

Para Tarpey el problema no sólo eran los miles de gatos comunitarios, como él los llama que viven en las calles de Flatbush, sino también los gatos que son animales de compañía que no están esterilizados o castrados, “nunca vamos a llegar al fondo hasta que también podamos ofrecer a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, acceso a esterilización o castración de bajo costo para sus mascotas porque los gatos internos eventualmente salen y continúan reproduciéndose”.

Actualmente, la organización construye Flatbush Vet, una clínica de esterilización o castración que brindará más de 7 mil 500 cirugías de esterilización o castración al año y también dará atención de bienestar para mascotas, el plan es que sea inaugurada en septiembre, aunque todavía necesitan ayuda para recaudar el resto de fondos para terminarla.