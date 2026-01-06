Diccionario del ligue moderno: ¿Qué es el orbiting, benching y el zombieing?
¿Te dejaron en visto o reaparecieron meses después como si nada? Las relaciones han cambiado y el vocabulario también. Aquí te explicamos qué significan los términos virales como el orbiting, pocketing, curving y más.
Las relaciones interpersonales han evolucionado a la par de las redes sociales y las aplicaciones de citas. Hoy en día, situaciones complejas que antes no tenían nombre, ahora se definen con términos específicos (casi todos en inglés) que describen desde la forma de coquetear hasta las maneras más crueles de terminar.
Si alguna vez te han dejado de hablar de la nada o sientes que alguien te manda señales confusas, es posible que esté realizando alguna acción de este diccionario del ligue en redes sociales. Aquí te explicamos.
¿Qué es el ghosting, zombieing y caspering? Formas de terminar contacto en redes sociales
Ya no solo se trata de "cortar". La
desconexión digital
ha generado múltiples variantes:
- Ghosting: El clásico. La persona desaparece sin explicación alguna, cortando todo contacto de la nada.
- Caspering: Un "ghosting amable". Te rechazan o se despiden con cortesía, pero el resultado es el mismo: desaparecen de tu vida.
- Slow Fading: La despedida lenta. Disminuyen la comunicación poco a poco (responden menos, tardan más) hasta que la relación muere por inercia.
- Zombieing: Aquel que te hizo ghosting, pero tiempo después "revive" y reaparece como si nada hubiera pasado.
- Submarining: Similar al anterior. Se desaparecen por meses y luego salen a la superficie regresando a tu vida sin dar explicaciones.
Benching, breadcrumbing y orbiting: Significado de las señales confusas
Cuando no hay compromiso, pero tampoco te dejan ir:
- Benching: Te tienen "en la banca". No juegan contigo (no te buscan en serio), pero te mantienen ahí por si acaso te necesitan.
- Breadcrumbing: Te lanzan "migajas" de atención (un like, un emoji, un mensaje esporádico) solo para mantener tu interés, pero nunca concretan nada real.
- Orbiting: No te hablan, pero orbitan a tu alrededor: ven todas tus historias, dan likes a tus fotos y siguen presentes digitalmente sin interactuar.
- Haunting: Parecido al orbiting, pero aplica a los exes que aparecen esporádicamente (reacciones, comentarios random) solo para recordarte que siguen existiendo ("te asustan").
- Paperclipping: Como el asistente de Office antiguo. Un ex que aparece de vez en cuando, sin intención de volver, solo para verificar que sigues disponible o pensando en él/ella.
- Curving: No te dicen que "no" directamente, pero responden de forma vaga, tarde o cortante para que tú te alejes solo.
Love Bombing y Gaslighting: Términos para identificar relaciones tóxicas
Términos que describen comportamientos que pueden considerarse tóxicos o controladores:
- Love Bombing: "Bombardeo de amor". Te llenan de halagos, regalos y atención excesiva al inicio para engancharte rápido y luego manipularte.
- Gaslighting: Manipulación psicológica para hacerte dudar de tu propia percepción o memoria ("eso nunca pasó", "estás loca/o").
- Negging: Te hacen cumplidos que en realidad esconden un insulto, con el fin de bajar tu autoestima y tener control ("eres lista para ser mujer").
- Hoovering: Cuando ya lograste salir de la relación, hacen lo que sea (dramatismo, promesas falsas) para "aspirarte" de vuelta.
- Firedooring: Una relación unilateral, como una puerta de incendio que solo se abre de un lado: tú haces todo el esfuerzo y ellos nada.
Pocketing, catfishing y stashing: Cuando te esconden o mienten
Cuando la identidad o la relación se ocultan:
- Pocketing: Te tienen en el "bolsillo". No te presentan con amigos ni familia; eres un secreto en su vida.
- Stashing: Una versión extrema del pocketing. Te sacan totalmente de su vida pública y redes sociales para aparentar soltería.
- Cushioning: Tener "colchones" o reservas. Mantienen a otras personas en espera mientras están en una relación, por si la principal falla.
- Catfishing: Crear una identidad o perfil completamente falso para engañar.
- Kittenfishing: No es una identidad falsa total, pero sí muy alterada (fotos de hace 10 años, edición excesiva, datos falsos) para parecer mejor.
- Gatsbying: Publicar cosas en redes sociales (fotos, frases, lugares) pensadas estratégicamente para que esa persona en especial las vea y reaccione.