Diccionario del ligue moderno: ¿Qué es el orbiting, benching y el zombieing?

Las relaciones interpersonales han evolucionado a la par de las redes sociales y las aplicaciones de citas. Hoy en día, situaciones complejas que antes no tenían nombre, ahora se definen con términos específicos (casi todos en inglés) que describen desde la forma de coquetear hasta las maneras más crueles de terminar.

Si alguna vez te han dejado de hablar de la nada o sientes que alguien te manda señales confusas, es posible que esté realizando alguna acción de este diccionario del ligue en redes sociales. Aquí te explicamos.

¿Qué es el ghosting, zombieing y caspering? Formas de terminar contacto en redes sociales

Ya no solo se trata de "cortar". La desconexión digital ha generado múltiples variantes:



El clásico. La persona desaparece sin explicación alguna, cortando todo contacto de la nada. Caspering: Un "ghosting amable". Te rechazan o se despiden con cortesía, pero el resultado es el mismo: desaparecen de tu vida.

Un "ghosting amable". Te rechazan o se despiden con cortesía, pero el resultado es el mismo: desaparecen de tu vida. Slow Fading: La despedida lenta. Disminuyen la comunicación poco a poco (responden menos, tardan más) hasta que la relación muere por inercia.

La despedida lenta. Disminuyen la comunicación poco a poco (responden menos, tardan más) hasta que la relación muere por inercia. Zombieing: Aquel que te hizo ghosting , pero tiempo después "revive" y reaparece como si nada hubiera pasado.

Aquel que te hizo , pero tiempo después "revive" y reaparece como si nada hubiera pasado. Submarining: Similar al anterior. Se desaparecen por meses y luego salen a la superficie regresando a tu vida sin dar explicaciones.

Benching, breadcrumbing y orbiting: Significado de las señales confusas

Cuando no hay compromiso, pero tampoco te dejan ir:



Te tienen "en la banca". No juegan contigo (no te buscan en serio), pero te mantienen ahí por si acaso te necesitan. Breadcrumbing: Te lanzan "migajas" de atención (un like, un emoji, un mensaje esporádico) solo para mantener tu interés, pero nunca concretan nada real.

Te lanzan "migajas" de atención (un like, un emoji, un mensaje esporádico) solo para mantener tu interés, pero nunca concretan nada real. Orbiting: No te hablan, pero orbitan a tu alrededor: ven todas tus historias, dan likes a tus fotos y siguen presentes digitalmente sin interactuar.

No te hablan, pero orbitan a tu alrededor: ven todas tus historias, dan likes a tus fotos y siguen presentes digitalmente sin interactuar. Haunting: Parecido al orbiting , pero aplica a los exes que aparecen esporádicamente (reacciones, comentarios random) solo para recordarte que siguen existiendo ("te asustan").

Parecido al , pero aplica a los exes que aparecen esporádicamente (reacciones, comentarios random) solo para recordarte que siguen existiendo ("te asustan"). Paperclipping: Como el asistente de Office antiguo. Un ex que aparece de vez en cuando, sin intención de volver, solo para verificar que sigues disponible o pensando en él/ella.

Como el asistente de Office antiguo. Un ex que aparece de vez en cuando, sin intención de volver, solo para verificar que sigues disponible o pensando en él/ella. Curving: No te dicen que "no" directamente, pero responden de forma vaga, tarde o cortante para que tú te alejes solo.

Love Bombing y Gaslighting: Términos para identificar relaciones tóxicas

Términos que describen comportamientos que pueden considerarse tóxicos o controladores:



"Bombardeo de amor". Te llenan de halagos, regalos y atención excesiva al inicio para engancharte rápido y luego manipularte. Gaslighting: Manipulación psicológica para hacerte dudar de tu propia percepción o memoria ("eso nunca pasó", "estás loca/o").

Manipulación psicológica para hacerte dudar de tu propia percepción o memoria ("eso nunca pasó", "estás loca/o"). Negging: Te hacen cumplidos que en realidad esconden un insulto, con el fin de bajar tu autoestima y tener control ("eres lista para ser mujer").

Te hacen cumplidos que en realidad esconden un insulto, con el fin de bajar tu autoestima y tener control ("eres lista para ser mujer"). Hoovering: Cuando ya lograste salir de la relación, hacen lo que sea (dramatismo, promesas falsas) para "aspirarte" de vuelta.

Cuando ya lograste salir de la relación, hacen lo que sea (dramatismo, promesas falsas) para "aspirarte" de vuelta. Firedooring: Una relación unilateral, como una puerta de incendio que solo se abre de un lado: tú haces todo el esfuerzo y ellos nada.

Pocketing, catfishing y stashing: Cuando te esconden o mienten

Cuando la identidad o la relación se ocultan:

