¿Qué es el frasco de ahorro y cómo funciona?

Aprender a administrar el dinero es algo que deberíamos hacer, pero usualmente ignoramos cómo hacerlo por diversas razones y como es importante desarrollar hábitos financieros saludables para tener una mejor calidad de vida y prevenir asuntos imprevistos, aquí te contamos de una idea sencilla para iniciar: el frasco de ahorro o ahorro hormiga.

Si has estado buscando una estrategia sólida para mejorar tus métodos o si alguna vez has tenido problemas de presupuesto, esto del frasco de ahorro te puede funcionar, no es complicado y sobre todo no se verán afectados tus gastos cotidianos.

¿Qué es el frasco del ahorro?

De acuerdo con este método documentado y sugerido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el ahorro lo puedes realizar en un frasco o una alcancía o un recipiente que permita almacenar el dinero.

Funcionará mejor si este frasco o recipiente se coloca muy cerca de donde se suelen depositar las monedas de forma regular.

Este método consiste en colocar las monedas o cambio que traigas en el monedero o bolsa en el día a día que la mayoría de las veces no sabemos la cantidad exacta a depositar además de que su periodicidad es diaria.

El frasco de ahorro es tan simple que no se siente la merma en el bolsillo, tampoco implica un sacrificio permanente, pues solo depositarás el dinero “que te sobra”.

A diferencia del gasto hormiga en el que gastas poco a poco y cuando menos lo esperas ya afectaste tu presupuesto, el ahorro hormiga es una cantidad de dinero que se suma día a día y sin darte cuenta ya tienes una cantidad para un imprevisto o abonar a otro tipo de ahorro formal.

Existen personas que se fijan como objetivo depositar cierto tipo de monedas, es decir, prefieren las monedas de 10 pesos o de cinco, pero no necesariamente debe ser de esa forma.

Aquí te mostramos una tabla supuesta de ahorro si guardas monedas de 10, 5 y 1 peso en determinado periodo de tiempo en el frasco de ahorro.

Profeco

Cómo ves, ahorrar las monedas del día a día en un frasco de ahorro y que no siempre se ven o se sienten, tiene sus beneficios, pues cuando menos lo esperas ya has juntado una cantidad que puede ayudarte ante imprevistos.

Puedes fijarte algunas reglas para establecer este hábito financiero:

1.- Fíjate una meta, ya sea que solo te comprometas a llenar el frasco o lo hagas en determinados días y durante cierto tiempo.

2.- Utiliza las alarmas de tu celular, para que en el momento recuerdes buscar las monedas que traes en el bolsillo, bolsa o monedero, te tomará solo unos minutos.

3.- Si buscas más inspiración, que tal te vendría plasmar una nota o leyenda en el frasco, de manera de que cada vez que deposites tus monedas, recuerdes la meta que te has fijado.

4.- Para que tu dinero no pierda su valor considera la opción de abrir una cuenta de ahorro en un banco, invertir en CETES o incluso en tu Afore.

¿Dónde puedo cambiar mis monedas ahorradas?

El Banco de México (Banxico) es la institución encargada de poner las monedas en circulación a través de instituciones de crédito que las distribuyen a través de sus ventanillas y clientes corporativos.

A partir de ese momento, las monedas pueden estar activas, si se usan en transacciones o inactivas, es decir, cuando se van a la basura o quedan en poder de turistas y salen del país y las olvidadas, cuando se dejan en cajones y no se usan.

El Banco de México ha encontrado que la gente acostumbra guardar monedas, dejándolas en el olvido; sin embargo, también se ha detectado que el público percibe una falta de monedas al realizar transacciones.

Informó que al dividir el número de monedas que hay en circulación de las denominaciones de 5 centavos a 20 pesos entre la población total de México, se obtiene que hay más de 264 monedas en circulación por persona, lo cual resulta contradictorio con la falta de cambio que el público percibe.

En el siguiente cuadro te decimos donde cambiar tus monedas o depositarlas en una institución financiera, si así ese es tu deseo:

Banxico

