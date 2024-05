Esta es la razón por la que tu celular o computadora de pronto falla sin explicación aparente

¡Seguramente te ha pasado! Después de algún tiempo con tus aparatos electrónicos, estos se descomponen independientemente de si eres muy cuidadoso o de la calidad del mismo, si de repente tu celular o computadora fallan sin explicación aparente, quizá se lo debas agradecer a la obsolescencia programada.

¿Realmente existe el mito acerca de que los aparatos están “diseñados para morir”? En Fuerza Informativa Azteca te detallamos todo sobre la obsolescencia programada.

¿No encuentras piezas para reparar tus aparatos electrónicos? Te explicamos la razón

En la actualidad, los aparatos electrónicos como la computadora, tu celular, las tabletas electrónicas, las pantallas, los electrodomésticos en general resultan indispensables en la vida cotidiana pero después de utilizarlos por un tiempo, estos fallan sin razón aparente, esto comúnmente suele ocurrir en el mediano plazo.

Lo molesto es que en ocasiones resulta bastante caro repararlos o simplemente no encuentras las piezas de repuesto y en algunos casos te topas con aparatos que ni siquiera fueron diseñados para ser desmontados.

¡Nada es por casualidad! Esto sucede debido a que los fabricantes calculan, además de que planifican el tiempo de vida de sus aparatos electrónicos o productos, esto con la finalidad de reducir deliberadamente su utilidad para que las personas tengan que comprar un aparato nuevo.

¿Qué es la obsolescencia programada? FIA te explica



La obsolescencia programada es toda aquella acción intencional de parte de los fabricantes para que sus productos dejen de servir en un determinado tiempo.

Cabe decir que los fabricantes utilizan varios tipos de obsolescencias para programar “la muerte” o descompostura de sus productos; a menudo se trata de fallas irreparables y hasta cierto grado inexplicables y en otros casos como en el celular, simplemente sacan al mercado nuevos equipos y dejan de emitir actualizaciones para los aparatos más antiguos; lo anterior provoca que salgas a comprar un nuevo aparato electrónico.

Conoce los tipos de obsolescencia programada

Obsolescencia de calidad



Obsolescencia funcional y tecnológica



Obsolescencia psicológica.

La obsolescencia de calidad se da después de un corto tiempo cuando el producto (celular, pantalla, computadora, etc.) presenta fallas y mal funcionamiento. Respecto de la obsolescencia funcional y tecnológica se da por un defecto funcional, por alguna avería súbita o simplemente por incompatibilidad, es decir que ya no se puede “convivir” con los nuevos desarrollos como aplicaciones, programas o conectores. Por último pero no menos importante se encuentra la obsolescencia psicológica que simplemente es en la que se siembra la idea acerca de que el producto deja de ser novedoso o ya no forma parte de la última tendencia.

Aunque la obsolescencia programada es una estrategia planeada por parte de los fabricantes para volver inútiles a tus dispositivos como el celular, las pantallas o la computadora, debes recordar que la vida útil de un producto va a ser el tiempo en el que tu equipo funciona de manera óptima, es decir que llegará a su fin después de su proceso de desgaste hasta cierto grado lógico, debido a su uso frecuente.