Anuncian pruebas gratuitas de espirometría en CDMX: ¿qué es y dónde se realizarán?

La Secretaría de Salud (SEDESA) informó que en 10 Centros de Salud realizará pruebas gratuitas de espirometría a personas que padecen asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), alergias respiratorias, enfermedades pulmonares de origen laboral e hipertensión pulmonar.

Esta prueba se practicará incluso a la población sin derechohabiencia que presenta enfermedades respiratorias crónicas, pero solo en ciertos centros de salud.

Para este ejercicio, que se realizará el próximo jueves 12 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas, en unidades anti-tabaco y centros de salud, es indispensable seguir una serie de recomendaciones, pero ¿qué es y en qué consiste la prueba de espirometría? Esto sabemos al respecto.

¿Qué es la prueba de Espirometría y para qué sirve?

La SEDESA indicó que la Espirometría es una prueba de función pulmonar mecánica que permite medir los volúmenes y flujos pulmonares. Es decir, "se mide cuánto aire cabe en los pulmones y cuánta fuerza tiene el paciente para soplar, lo anterior para diagnosticar alguna enfermedad respiratoria obstructiva".

Durante octubre se ofrecen pruebas gratuitas de espirometría a pacientes con problemas pulmonares como asma, enfermedad #EPOC, alergias respiratorias e hipertensión pulmonar en #CDMX.



Usted puede acudir a 10 centros de salud ubicados en @AzcapotzalcoMx , @BJAlcaldia ,… pic.twitter.com/iApxvkub4J — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2023

Para poder realizar esta prueba, es indispensable que los interesados eviten el consumo de tabaco, productos de vapeo y/o usar pipa de agua una hora antes de la prueba; no consumir intoxicantes en las ocho horas previas; no realizar ejercicio vigoroso una hora antes; y evitar usar ropa que restrinja sustancialmente la expansión completa del pecho y el abdomen.

"Si los resultados arrojan dependencia baja, se realizará una intervención breve; mientras que, si los resultados son dependencia moderada o alta, se realizará la prueba diagnóstica de Espirometría. En el caso de que se amerite, la persona puede ser canalizada a tratamiento a la Clínica para la Cesación Tabáquica del Hospital General de México o aquella especializada que se encuentre más cercana a su domicilio", añadió la SEDESA.

¿Cuándo y dónde realizarán la prueba gratuita de espirometría en CDMX?

La prueba se realizará el próximo jueves 12 de octubre en dos unidades anti-tabaco instaladas en el Bosque de Tláhuac (Avenida La Turba S/N, colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tláhuac). También se llevará a cabo en 10 Centros de Salud T-III de la Ciudad de México, distribuidos en las alcaldías: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Los centros de salud que aplican las pruebas son:

