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Anuncian pruebas gratuitas de espirometría en CDMX: ¿qué es y dónde se realizarán?

La prueba de espirometría se practicará incluso a la población sin derechohabiencia que presenta enfermedades respiratorias crónicas, anunció el gobierno de CDMX.

¿Qué es la prueba de espirometría y para qué sirve?
La prueba de espirometría será gratuita en la CDMX|Gobierno de la CDMX.

Escrito por: Alexis Pérez Cerino

La Secretaría de Salud (SEDESA) informó que en 10 Centros de Salud realizará pruebas gratuitas de espirometría a personas que padecen asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), alergias respiratorias, enfermedades pulmonares de origen laboral e hipertensión pulmonar.

Esta prueba se practicará incluso a la población sin derechohabiencia que presenta enfermedades respiratorias crónicas, pero solo en ciertos centros de salud.

Para este ejercicio, que se realizará el próximo jueves 12 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas, en unidades anti-tabaco y centros de salud, es indispensable seguir una serie de recomendaciones, pero ¿qué es y en qué consiste la prueba de espirometría? Esto sabemos al respecto.

¿Qué es la prueba de Espirometría y para qué sirve?

La SEDESA indicó que la Espirometría es una prueba de función pulmonar mecánica que permite medir los volúmenes y flujos pulmonares. Es decir, "se mide cuánto aire cabe en los pulmones y cuánta fuerza tiene el paciente para soplar, lo anterior para diagnosticar alguna enfermedad respiratoria obstructiva".

Para poder realizar esta prueba, es indispensable que los interesados eviten el consumo de tabaco, productos de vapeo y/o usar pipa de agua una hora antes de la prueba; no consumir intoxicantes en las ocho horas previas; no realizar ejercicio vigoroso una hora antes; y evitar usar ropa que restrinja sustancialmente la expansión completa del pecho y el abdomen.

"Si los resultados arrojan dependencia baja, se realizará una intervención breve; mientras que, si los resultados son dependencia moderada o alta, se realizará la prueba diagnóstica de Espirometría. En el caso de que se amerite, la persona puede ser canalizada a tratamiento a la Clínica para la Cesación Tabáquica del Hospital General de México o aquella especializada que se encuentre más cercana a su domicilio", añadió la SEDESA.

¿Cuándo y dónde realizarán la prueba gratuita de espirometría en CDMX?

La prueba se realizará el próximo jueves 12 de octubre en dos unidades anti-tabaco instaladas en el Bosque de Tláhuac (Avenida La Turba S/N, colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tláhuac). También se llevará a cabo en 10 Centros de Salud T-III de la Ciudad de México, distribuidos en las alcaldías: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Los centros de salud que aplican las pruebas son:

AzcapotzalcoCentro de Salud TIII Galo Soberón y Parra
Centro de Salud TIII El Arenal
Benito JuárezCentro de Salud TIII Portales
CoyoacánCentro de Salud TIII Dr. Gustavo Rovirosa Pérez
Centro de Salud TIII San Francisco Culhuacán
Magdalena ContrerasCentro de Salud TIII Oasis
Miguel HidalgoCentro de Salud TIII Dr. Manuel González Rivera
Milpa AltaCentro de Salud TIII Santa Ana Tlacotenco
TlalpanCentro de Salud TIII Ampliación Miguel Hidalgo
XochimilcoCentro de Salud TIII Xochimilco
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