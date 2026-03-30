Estos son los síntomas de la nueva variante del Covid-19 que ya llegó a 23 países

Una nueva variante del virus que causa la Covid-19, conocido técnicamente como SARS-CoV-2, ha comenzado a llamar la atención. Se trata de la BA.3.2, pero ¿cuáles son sus síntomas?

Las autoridades sanitarias aclaran que no representa un riesgo mayor que el Ómicron; aunque merece vigilancia, no hay motivos para caer en pánico.

¿Qué es la nueva variante de Covid 19 BA.3.2?

Fue identificada por primera vez en Sudáfrica el 22 de noviembre de 2024, y desde entonces se ha encontrado en diversos países, incluido Estados Unidos. Pese a esto, la variante es considerada de bajo monitoreo, por lo que no equivale a alarma sanitaria.

Aunque no se ha visto un aumento fuerte en los casos de Coronavirus por esta variante, su comportamiento está siendo vigilado de cerca por las autoridades.

Cabe decir que BA.3.2 es diferente de las variantes que circularon recientemente, como JN.1 y LP.8.1, que además fueron las utilizadas para diseñar las vacunas de la temporada 2025–2026.

¿Cómo surgió la nueva variante de Covid 19?

La variante BA.3.2 se detectó por primera vez en noviembre de 2024 en el sur de África. Sin embargo, los análisis genéticos indican que el virus podría haber surgido meses antes, entre diciembre de 2023 y julio de 2024.

Para noviembre de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya registraba secuencias provenientes de siete países. Mientras que en Estados Unidos, el primer caso se detectó en junio de 2025 con un extranjero.

Con el paso de los meses, la presencia de BA.3.2, también conocida como “Cicada”, comenzó a aparecer también en el monitoreo de aguas residuales.

Síntomas nueva variante de Covid 19 BA.3.2

Los síntomas de la variante BA.3.2 no cambian respecto a otras variantes recientes de Covid-19, como por ejemplo:



Tos

Dolor de garganta

Fatiga

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Hasta febrero de 2026, la variante había sido reportada en al menos 23 países. Aun así, la cantidad total de casos de COVID-19 no ha aumentado más de lo normal en esos lugares.