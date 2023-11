¿Cabezas dentro de inodoros? ‘Skibidi Toilet’, la serie que ha impactado a todo el mundo

Disparos, explosiones, rostros aterradores y humanoides son parte del fenómeno ‘Skibidi Toilet', la serie de YouTube que se ha vuelto viral en todo el mundo, pero ¿Qué es y por qué se ha hecho tan popular?

El primer capítulo de ‘Skibidi Toilet’ se subió a YouTube en el mes de febrero, y actualmente el episodio cuenta con un poco más de 118 millones de reproducciones, mientras que el canal tiene más de 34 millones de seguidores.

¿Cuál es la historia de los ‘Skibidi Toilet’?

¡What the heck is going on! La serie comienza con una cabeza que sale de un inodoro mientras canta la canción de ‘Skibidi’, después comienzan a salir más y más; son una especie de extraterrestres, que para sobrevivir, absorben a los humanos, pues pretenden conquistar la tierra.

Después de que el Ejército de Estados Unidos no lograda detener a los ‘Skibidi Toilet’ , esto siguen invadiendo todo Ohio sin dejar de cantar, y cuando la ciudad se ve consumida en caos, aparecen los “Cameramen”, humanos con cabezas de cámaras de video, televisores y bocinas.

Los “Cameramen” no pueden ser mordidos por los inodoros, por lo que comienzan los enfrentamientos que duran alrededor de 67 capítulos.

¿Quién es el creador de ‘Skibidi Toilet’?

El creador de ‘Skibidi Toilet’ se llama Alexey Gerasimov, un hombre de 25 años de edad que vive en Georgia, y lleva alrededor de nueve años aprendiendo hacer animaciones por cuenta propia, subiendo sus creaciones a su canal de YouTube.

Alexey Gerasimov, jamás imaginó que sus animaciones se volverían la atracción de millones de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo.

‘¿¡DaFuq!? ¡Boom!’, el canal de YouTube del creador de ‘Skibidi Toilet’ cuenta con más de 34 millones de suscriptores, mientras que sus video superan las cien millones de reproducciones.