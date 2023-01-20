¿Qué es el techo de la deuda de Estados Unidos y por qué preocupa?

Este jueves Estados Unidos alcanzó su límite de endeudamiento, conocido como techo de la deuda; pero qué es esto y por qué preocupa tanto al gobierno nortemaericano.

Ante la situación de endeudamiento, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tuvo que tomar medidas extraordinarias para evitar no cumplir con los pagos.

Ahora, la secretaria del Tesoro, Yanet Yellen, indicó que Estados Unidos no incumplirá con el pago de su deuda; si embargo, el Congreso tiene que negociar una solución, lo que no será sencillo.

Debido a que los republicanos, que ahora controlan la Cámara de representantes, amenazaron con utilizar el techo de la deuda como palanca para exigir recortes de gastos a los demócratas de Biden, que controlan el Senado de Estados Unidos.

|Reuters

¿Qué es el techo de la deuda?

El techo de la deuda es la cantidad máxima con la el gobierno federal se puede endeudar para financiar las obligaciones de los legisladores y el presidente. La cantidad del techo de la deuda la establece el Congreso.

Actualmente, el techo de la deuda es de 31.4 billones de dólares, los cuales alcanzó el gobierno federal este jueves. Esta cantidad se ha modificado más o menos unos cien veces desde la Segunda Guerra Mundial.

Estados Unidos llegó al techo de la deuda debido a que desde el 2001, el gobierno federal ha gastado más de lo que recibe de ingresos a través de impuestos y tarifas, por lo que se ve obligado a pedir prestado para pagar programas sociales, que van desde el Ejército hasta el seguro social y pagos a veteranos.

El techo de la deuda es el tope que el Congreso impone al gobierno; es decir que al alcanzar la cifra máxima, ya no puede pedir prestado más dinero, poniendo en riesgo el pago de los programas federales.

No obstante, el problema real podría llegar en junio, cuando el gobierno de Estados Unidos no pueda pagar la deuda y la crisis del techo de la deuda empezaría a tener repercusiones reales.

“Si el Gobierno ya no puede endeudarse, no tendrá dinero suficiente para pagar todas sus facturas íntegra y puntualmente, incluidos los intereses de la deuda nacional. Así que probablemente tendría que retrasar temporalmente los pagos o incumplir algunos de sus compromisos, lo que podría afectar a los pagos de la Seguridad Social, las prestaciones a los veteranos y los salarios de los empleados federales, entre otros”, explicó CNN.