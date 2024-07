Roro Bueno, influencer acusada de la tendencia “tradwife”; ¿qué significa?

Roro Bueno es la influencer española cuyo nombre se ha viralizado en las últimas horas, principalmente en las redes sociales debido a la lluvia de críticas debido al contenido que actualmente genera.

Esta creadora de contendido ha sido acusada de “tradwife” un término que recientemente se hizo tendencia en redes en donde los usuarios le critican y hasta cuestionan sus videos.

¿Quién es Roro Bueno?

Rocío Bueno, más conocida como Roro Bueno o simplemente “RoRo”, es una chica española que actualmente se dedica a la generación de contenido. En la mayoría de sus videos se le puede observar mientras cocina elaboradas recetas, pero también se pueden aprecias videos en los que se hace referencia a regalos y hasta de ropa.

Esta “tiktoker española”, ha llamado mucho la atención, sobre todo porque en prácticamente todos sus videos, suelen comenzar con frases como “a Pablo le gusta” o “a Pablo le apetecía” entre muchas otras en las que se hace referencia a su novio llamado Pablo.

Ahora, los usuarios de las redes sociales, en su mayoría mujeres, acusan a “RoRo” de promover los tradicionales roles de género al efectuar las actividades que socialmente estuvieron asignadas a las mujeres: cocinar, lavar, cuidar a los hijos, limpiar la casa, etc.

¿Qué es “tradwife”? Tendencia provocada por Roro Bueno

En estricto sentido, el término “tradwife” viene de la unión de las palabras “trad” de tradicional y “wife del inglés que significa esposa en español.

Conforme a los internautas, el término de “esposa tradicional” hace referencia al perfil de la mujer que se dedica a ser una ama de casa, que además de servir a su marido y tener hijos, no se dedica al trabajo fuera del hogar.

Roro Bueno es señalada de ser una mujer que difunde el discurso del “tradwife”, esto debido a que en su contenido, según sus seguidores y algunos internautas, ser muestra como una mujer “sumisa"; todo porque ella se la pasa cocinando platillos muy elaborados para su novio, a quien en las redes sociales, lo acusan de “no hacer nada”.

Roro Bueno se defiende y arremete en contra de feministas radicales

En una entrevista en exclusiva para Espejo público, programa de televisión español producido por Antena 3 Noticias, Roro Bueno, se defendió de los recientes ataques y críticas de parte de las internautas.

“La gente me odia sin saber y sin conocerme de nada”, dijo la influencer española quien también arremetió en contra de la izquierda y de las feministas radicales: “No me representan. No me dejan ser libre para cumplir mi pasión, que es cocinar”.