Estos son los estudiantes que tienen megapuente de 5 días por Día de Muertos 2024

Este año, algunos estudiantes disfrutarán de un megapuente de 5 días para celebrar junto a sus familias. La SEP ha decidido que a partir del 30 de octubre al 3 de noviembre no habrá clases, permitiendo así que los alumnos se unan a las tradiciones Día de Muertos y honren la memoria de sus seres queridos. Pero, ojo, porque no todos serán afortunados, ¿qué estudiantes podrán gozar de estos días libres? Aquí te lo contamos.

¿En dónde habrá megapuente de 5 días por Día de Muertos?

En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha anunciado un megapuente de 5 días para el Día de Muertos 2024, que comenzará el 30 de octubre y se extenderá hasta el 3 de noviembre. Esta decisión busca proporcionar a los estudiantes un tiempo prolongado para honrar a sus difuntos y participar en las celebraciones tradicionales.

Gallardo destacó la importancia de estas festividades y su impacto en la convivencia familiar y cultural en la región. Además, como parte de las conmemoraciones, el gobierno estatal ha implementado un operativo especial para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos durante esta época.

¿No habrá clases por Día de Muertos según el calendario SEP?

¡Tómalo en cuenta! Este Día de Muertos 2024 no todos serán afortunados porque, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el 1 de noviembre no es considerado un día festivo; sin embargo, el 2 de noviembre sí se otorga a los estudiantes. Aunque este año, la fecha caerá en sábado, por lo que el megapuente no aplica para todos los estudiantes.

Pese a que no todos los alumnos tendrán un fin de semana largo, sí habrá aquellos que tengan el 1 de noviembre para disfrutar de 3 días libres durante las celebraciones. Uno de los estados que ha confirmado que dará este megapuente es Yucatán, que desde la semana pasada anunció que “Por respeto a las tradiciones y costumbres del Día de Muertos, se le informa a la comunidad educativa que el viernes 1° de noviembre se suspenden labores”.