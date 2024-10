¿Qué día de octubre 2024 no hay clases? Habrá megapuente para los alumnos de la SEP

A solo dos meses de Navidad y el cierre de año, los estudiantes de la SEP ya se encuentran ansiosos por disfrutar de unos días de descanso y octubre 2024 no decepcionará a los alumnos porque el calendario de la SEP confirma que sí habrá megapuente para ellos, ¿quieres conocer la fecha exacta? Te decimos el día en que tendrán un fin de semana largo para que vayas planeando con anticipación las vacaciones.

¿Qué día no habrá clases en octubre de 2024?

¡Ve preparando las maletas! Aunque el 1 de octubre de 2024, no hubo clases en México, debido a que esta fecha fue designada como un día feriado obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, en conmemoración de la Transición del Poder Ejecutivo Federal, sí habrá un megapuente durante el mes para los alumnos de las SEP.

Se trata del próximo viernes 25 de octubre de 2024, día en que se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) correspondiente al ciclo 2024-2025. Esto permitirá un breve receso, extendiendo el descanso hasta el lunes 28 de octubre, permitiendo a los alumnos de la SEP disfrutar de un megapuente.

¿Qué días no hay clases por Día de Muertos?

¡Tómalo en cuenta! El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no marca como días no laborables el 1 de noviembre, a pesar de que se celebra el Día de Muertos, porque esta fecha se considera un día ordinario de clases; sin embargo, el 2 de noviembre sí es un día festivo oficial en el que los estudiantes no tendrán que ir a las aulas.

En 2024, el 2 de noviembre caerá sábado, por lo que el calendario de la SEP no tendrá ajustes y los alumnos tendrán que acudir de manera normal el jueves 31 de octubre, fecha en la que se celebra Halloween y viernes 1 de noviembre sin posibilidad de tomar un fin de semana largo en estos días.