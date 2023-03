Esto es lo que debes hacer si te rechazan la visa americana

Si una persona quiere viajar a Estados Unidos, uno de los principales requisitos es conseguir la visa, un documento que especifica la situación migratoria del viajero que ingresará a dicha nación. Sin embargo, a veces algunos de ellos son rechazados y la visa americana les es negada.

El proceso para obtener la visa americana consiste en llenar un formato vía electrónica, realizar un pago por el trámite, acudir con cita agendada a la Embajada, donde un empleado consular realizará una entrevista para abundar las razones de su visita a Estados Unidos.

Si todo sale bien, el empleado consular entregará un documento en el cual consta que han aceptado emitir la visa a la persona, la cual le será entregada en unas semanas. Sin embargo, es posible que este trámite sea rechazado por diversas condiciones.

¿Por qué me rechazan la visa?

En caso de que la Embajada de Estados Unidos le niegue la visa a una persona, los empleados les informarán el motivo por el cual les denegaron el visado.

En ciertas ocasiones se deben a los artículos 221(g) y 214(b) de la Ley de Inmigración y Naturalización del vecino del norte. Según los datos de 2020 sobre las inelegibilidades de visas de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, las principales causas de rechazo recaen en estos dos artículos mencionados.

El artículo 214b trata sobre un error en establecer arraigo al estatus de no inmigrante. Es decir, los solicitantes no probaron de forma fehaciente que no harían uso de la visa para residir o trabajar de forma ilegal en la Unión Americana.

Mientras que el 221(g) es cuando registro no cumple con toda la información suficiente. En ese caso, la solicitud para pedir la visa quedó incompleta o el gobierno estadounidense necesita documentos o entrevistas adicionales para abundar en los motivos del viajero para ingresar a dicho país.

¿Qué hago si me rechazan la visa?

En caso de que las personas les hayan rechazado la visa bajo el artículo 221(g), los solicitantes recibirán un escrito donde especifican la razón para haberles negado el visado, así como una lista de documentos a proporcionar.

Otra opción es que el viajero reciba un papel que le indica la necesidad de un “proceso administrativo adicional”, así como las instrucciones para completarlo. Ello depende de cada caso en particular. En ambos escenarios contarán con un año para brindar más información a la Embajada, de lo contrario, deberán iniciar el proceso de nuevo y realizar el pago por el trámite otra vez.

Sin embargo, si la visa fue denegada bajo el artículo 212(a)(9)(B)(i), en cual especifica que el viajero se quedó en EU después de la fecha de estadía autorizada o por ingresar ilegalmente al país, la persona no podrá solicitar una visa por 3 y hasta 10 años, dependiendo la infracción.