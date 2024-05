¿Se complicará el abasto de combustible? Refinería de Tula opera al 75% por contingencia

Por tercer día consecutivo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo la contingencia ambiental por mala calidad del aire en el Valle de México. Esto quiere decir que se activa el Doble Hoy No Circula para los automovilistas que transitan en la capital; sin embargo, los ciudadanos no son los únicos que se ven afectados por la contaminación, pues la Refinería ubicada en Tula, en el estado Hidalgo, también tuvo que reducir sus operaciones.

Por lo anterior, esta semana la CAMe indicó que la Refinería “Miguel Hidalgo”, propiedad de Petróleos Mexicanos de México (Pemex), debía operar al 75% de su capacidad como máximo, pero ¿qué implica esto y cómo afecta a la Ciudad de México (CDMX)?

¿Cómo ayudará a la contingencia la reducción en operaciones en la refinería?

De acuerdo con las autoridades ambientales del Valle de México, evitar que la Refinería funcione al 100% de su capacidad, ayudará a que la combustión generada en calentadores y calderas de la plantas disminuya.

De igual forma, también deben abstenerse de realizar limpieza, desengrase y actividades de mantenimiento que generen emisiones, así como la cocción de cerámica, ladrillo y fundición la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”, también en Tula.

¿Cuánto produce la Refinería de Tula?

Según el Sistema Nacional de Refinación, la Refinería de Tula es la más productiva, pues tan solo en el 2023 procesó 190 mil barriles (25.5% de crudo pesado, 58.7% de crudo ligero y 15.9% superligero).

Por lo tanto, reducir la operación de la Refinería de Tula disminuirá la producción de crudo que Pemex designa para diversos productos. Esta refinería es utilizada en un 60.6%, su capacidad diaria es de 315 mil barriles diarios. Sus operaciones comenzaron en 1976.

¿Qué autos descansan este 16 de mayo por contingencia?

Volviendo al tema de con contingencia, la CAMe informó que este jueves 16 de mayo, no podrán circular en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, los autos de uso particular con las siguientes placas: