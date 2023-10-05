En este 2023 se cumple el primer docenio desde la muerte de Steve Jobs, quien fuera un diseñador industrial, magnate empresarial, propietario de medios e inversor estadounidense. Steven Paul Jobs fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple en donde demostró al mundo ser todo un visionario, además de pionero en la era de las computadoras.

Desde 1976, año en que fundó Apple Computers Inc. junto con Steve Wozniak, Jobs nunca dejó de innovar en el área de la tecnología. De hecho su pequeña empresa que comenzó en una cochera, se convirtió en líder y referente mundial de las telecomunicaciones. En el marco del 12 aniversario de la muerte de Steve Jobs y a manera de homenaje, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos los inventos de Steve Jobs que revolucionaron al mundo.

¿Qué inventó Steve Jobs? Estas fueron las creaciones que revolucionaron al mundo (Photo by Tom Munnecke/Getty Images)|Tom Munnecke/Getty Images

¿Qué inventó Steve Jobs además del iPhone?

Este magnate y genio de las telecomunicaciones revolucionó la industria de los teléfonos celulares con el iPhone, la industria de la música con el iPod, la de la computación con las Mac y hasta la industria cinematográfica con Pixar Animation Studios.

Steve Jobs inició la era de las computadoras personales

Aunque las computadoras ya existían desde mucho antes de que Jobs apareciera en la industria, con la Apple II lanzada en 1997 Steve le “otorgó” al mundo la primera computadora personal de uso masivo, ya que antes esas máquinas solo eran utilizadas con fines empresariales.

¿Qué inventó Steve Jobs? Estas fueron las creaciones que revolucionaron al mundo (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)|NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Con la Macintosh, Jobs introdujo la interfaz gráfica y el “ratón”

Jobs también cambió la forma de interactuar con las computadoras personales ya que la Macintosh, lanzada en 1984, se convirtió en la primera PC que utilizó un ratón y una interfaz gráfica para el usuario.

Con Pixar, Jobs comenzó con la era de las películas animadas por computadora

Jobs convirtió a Pixar Animation Studios, que adquirió en 1986 con una participación mayoritaria, en un importante estudio de animación con el que produjo el primer largometraje completamente animado por computadora: Toy Story en 1995.

Revolucionó la industria de la música con el iPod

Aunque en el mercado ya había reproductores de MP3 portátiles, Apple de Steve Jobs lanzó el iPod en el año 2001,con este nuevo dispositivo se sentó el paso para escuchar música digital. El iPod tenía capacidad para almacenar mil canciones, además de que se revolucionó la distribución de la música digital con iTunes, software de reproducción multimedia que Apple presentó en ese mismo año.

Con el iPhone, Jobs reinventó la telefonía celular

Durante la Macworld Expo de 2007, que se realizó en San Francisco, Steve Jobs presentó el primer iPhone de Apple, aparato con el que prometió que: “reinventaría el teléfono”. Este teléfono hizo historia al fusionar varios elementos: un reproductor de música, un navegador de internet, además de un teléfono celular que contaba con solo un botón en su cara lisa y con su interfaz multitáctil.

Con la iPad, Jobs revivió la industria de las tabletas electrónicas

En enero de 2010, Steve Jobs presentó la iPad, una tableta con pantalla táctil de 10 pulgadas, sin teclado ni puertos USB, un dispositivo idóneo para ver películas y jugar, que no estaba destinado para redactar informes y trabajos como una computadora personal. El impacto de las creaciones de Steve Jobs continúa en nuestros días gracias a su innovación, a sus logros en tecnología y al desarrollo de productos que mejoran la experiencia del usuario.

¿De qué murió Steve Jobs, fundador de Apple?

Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011, a los 56 años y mientras se encontraba en su casa de California, a consecuencia de un paro respiratorio derivado de la metástasis del cáncer neuroendocrino de páncreas que le fue descubierto en el año 2004. De hecho en 2009 había recibido un trasplante de hígado. Durante la jornada anterior a su muerte, Jobs había perdido la conciencia y murió mientras estaban a su lado, su esposa, hijos, además de su hermana.

Su muerte fue anunciada por Apple con la declaración: “Estamos profundamente entristecidos al anunciar que Steve Jobs ha muerto hoy. La brillantez, pasión y energía de Steve fueron la fuente de incontables innovaciones que enriquecen y mejoran nuestras vidas. El mundo es mucho mejor debido a Steve”.

¿Qué inventó Steve Jobs? Estas fueron las creaciones que revolucionaron al mundo

¿Quién se quedó con la fortuna de Steve Jobs?

Steve Jobs estuvo casado desde 1991 con Laurene Powell, a quien conoció en la Universidad de Stanford. Luego de la muerte de Jobs, Laurene heredó gran parte de la fortuna del fundador de Apple. La mayor parte de la herencia que Laurene recibió tras la muerte de Jobs, fue por la participación del magnate en las acciones de Apple y Disney. En 2011, esas acciones se valoraban en torno a los diez mil millones de dólares.

Laurene siempre fue muy clara respecto a lo que iba a hacer con el dinero que Jobs le heredó: “No me interesa construir sobre el legado de una herencia y mis hijos lo saben. Steve no estaba interesado en eso. Si vivo lo suficiente, esa herencia se terminará conmigo”.